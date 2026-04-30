Le gouvernement a réussi la mise en œuvre des chantiers sociaux malgré la conjoncture difficile (Akhannouch)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le gouvernement a réussi à mettre en œuvre les chantiers sociaux malgré une conjoncture difficile et un contexte international marqué par l’incertitude, a indiqué, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les directeurs de publications de plusieurs médias nationaux publics et privés, M. Akhannouch a souligné que le gouvernement, qui a pris ses fonctions dans une conjoncture difficile marquée par des crises multiples et une situation internationale incertaine, est parvenu à relever tous les défis sans impact sur le budget de l’investissement public ou sur la mise en œuvre des chantiers sociaux.

L’Exécutif a également œuvré, conformément aux Hautes Instructions Royales, à stimuler l’économie nationale et à améliorer ses indicateurs, permettant ainsi de dégager les marges financières nécessaires pour réaliser ces chantiers, a ajouté M. Akhannouch lors de cette rencontre consacrée à la présentation des conclusions du bilan gouvernemental 2021-2026.

De même, le gouvernement a veillé à créer un climat favorable à l’investissement et à engager des réformes ayant permis d’accélérer la reprise de plusieurs secteurs affectés, a-t-il fait savoir.

Le Chef du gouvernement avait présenté, le 15 avril 2026, lors d’une séance conjointe devant les deux Chambres du Parlement, le bilan gouvernemental 2021-2026, qui a été discuté lors de deux séances distinctes à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers.

Cette présentation devant le Parlement à ce moment précis s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’ouvrir le débat public et politique autour de son bilan, a indiqué M. Akhannouch.

LR/MAP