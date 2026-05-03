African Lion | Deux militaires américains portés disparus à Cap Draâ (FAR)

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Deux militaires américains participant à African Lion 2026 ont été portés disparus le 2 mai 2026 vers 21h00, au niveau d’une falaise à Cap Draa, dans la région de TanTan, apprend-on auprès de sources officielles des Forces Armées Royales.

Les forces marocaines, américaines et d’autres pays participant à l’exercice African Lion ont aussitôt lancé des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, comprenant des moyens terrestres, aériens et maritimes.

Des enquêtes sont en cours pour mettre la lumière sur les circonstances de l’incident, précise la même source, ajoutant que des informations supplémentaires seront fournies au fur et à mesure en fonction de l’évolution de la situation.

LR/MAP