Carrefour de la TPME | La CGEM mobilisée pour faire de l’export un réflexe chez les TPME

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La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a organisé, mardi à Casablanca, la deuxième édition du Carrefour de la TPME, placée sous le thème “Osez l’export”.

Cet événement a réuni décideurs publics, experts et chefs d’entreprise autour d’un objectif commun, à savoir accompagner les TPME marocaines dans leur développement à l’international et renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur globales.

La séance d’ouverture a été marquée par les interventions du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira et du président de la CGEM, Chakib Alj.

A cette occasion, les intervenants ont souligné le rôle stratégique des TPME dans l’économie nationale et la nécessité de leur offrir un accompagnement structuré pour réussir leur internationalisation.

Pour sa part, M. Alj a rappelé qu’une entreprise ne devient pas compétitive avant d’exporter, mais bien en exportant. Pour lui, le véritable enjeu n’est pas seulement d’exporter davantage, mais surtout de faire exporter un plus grand nombre d’entreprises.

Dans ce sillage, il a fait savoir que seules 6.000 entreprises marocaines exportent, un chiffre encore “très limité” au regard du potentiel national.

Le Président de la CGEM a aussi insisté que l’international ne doit plus être perçu comme un terrain réservé aux grandes entreprises.

“Il doit devenir un réflexe, y compris et surtout pour les TPME, car, dans la réalité, le premier frein à l’export n’est ni technique ni réglementaire, mais plutôt mental”, a-t-il souligné, ajoutant que c’est précisément pour répondre à cet enjeu que le Carrefour de la TPME, organisé par la CGEM, prend tout son sens.

En apportant des réponses concrètes, des retours d’expérience et des outils opérationnels, il vise à lever ces blocages et à encourager le passage à l’acte d’exporter, a estimé M. Alj.

L’événement a également donné la parole à des entrepreneurs marocains ayant réussi leur développement à l’international. Les témoignages inspirants de Anwar Radi (Groupe Enosis), Ghalia Sebti (Ait Manos) et Aziz Horani (HPS) ont illustré, à travers des parcours concrets, les opportunités qu’offre l’export et les leviers à activer pour réussir sur des marchés internationaux.

En outre, un panel consacré à l’accès aux marchés internationaux a permis d’apporter des éclairages pratiques sur les dispositifs d’accompagnement existants, les stratégies d’entrée sur les marchés étrangers ainsi que les leviers de financement et de structuration à travers les contributions de Anouar Alaoui Ismaili (Maroc PME), Mohamed Benjelloun (AMDIE), Mehdi Ziady (CDG Invest) et Mohamed El Ouali (Groupe BCP).

Un workshop dédié à l’intelligence artificielle animé par Ismail Moqadem (The Aigency) a par ailleurs mis en avant le potentiel de cette technologie comme levier stratégique de développement à l’international.

À travers ce Carrefour de la TPME, la CGEM réaffirme son engagement constant à accompagner les TPME, à faciliter leur accès aux opportunités internationales et à promouvoir une croissance inclusive et durable.

Cet événement annuel s’impose aussi comme une plateforme d’échange par excellence, d’inspiration et d’accompagnement au service du développement et de la montée en puissance des entreprises marocaines.

LR/MAP