Prévention des crimes de haine | Le Maroc réaffirme devant le CPS de l’UA son attachement à la lutte contre l’impunité

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Le Maroc a réaffirmé, mercredi devant le Conseil de Paix de sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA), son attachement indéfectible à la lutte contre l’impunité, condition essentielle à la prévention des génocides et des crimes de haine.

Fidèle à son référentiel en matière de coexistence et de tolérance, le Maroc place la promotion du vivre-ensemble, du respect de la diversité et de la dignité humaine au cœur de son action, a souligné la délégation marocaine d’une séance publique du CPS de l’UA sur “les crimes de haine et la lutte contre l’idéologie du génocide en Afrique”, relevant que cet engagement se traduit par un cadre juridique et institutionnel robuste, conforme à ses obligations internationales.

Dans le cadre de cet engagement, la délégation marocaine a cité notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que la participation active du Royaume aux initiatives internationales telles que le Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de l’incitation à la haine nationale, religieuse et raciale, la Déclaration de Marrakech sur les droits des minorités religieuses dans le monde et le Plan d’action de Fès sur le rôle des chefs religieux dans la prévention de l’incitation à la violence.

En sa qualité de Commandeur des Croyants, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a constamment veillé à faire prévaloir le message de l’Islam conciliateur, fraternel, tolérant et ouvert sur l’autre, notamment à travers l’action de la Rabita Mohammadia des Oulémas, engagée dans la diffusion des valeurs de modération et la lutte contre l’extrémisme, a ajouté la délégation marocaine.

Elle a également affirmé que la lutte contre les discours et les crimes de haine constitue un impératif collectif, faisant savoir que le Maroc appelle à renforcer les mécanismes de prévention, notamment face à la propagation des discours haineux dans l’espace numérique, tout en promouvant des politiques fondées sur l’éducation, la sensibilisation et la diffusion des valeurs de tolérance.

Dans ce cadre, le Maroc a engagé des politiques publiques intégrées, incluant des programmes d’éducation, de sensibilisation et de réinsertion, visant à prévenir l’extrémisme et à renforcer la cohésion sociale, a-t-elle poursuivi, précisant que cette approche globale s’appuie également sur le rôle des institutions religieuses et éducatives dans la promotion d’un Islam de juste milieu, fondé sur la modération et l’ouverture.

Pour consolider ses acquis en la matière, le Maroc a accueilli la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie en décembre 2018, lui permettant de constater les progrès accomplis dans le Royaume, a rappelé la délégation.

Sur le plan international, le Maroc a contribué à l’adoption de la résolution 53/1 (12 juillet 2023) relative à la lutte contre la haine religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

Par ailleurs, la délégation marocaine a indiqué que le Royaume souligne le rôle central de la jeunesse, qu’il convient d’autonomiser et d’impliquer activement comme vecteur de résilience contre les discours haineux, notant que des stratégies innovantes, notamment numériques, doivent permettre à la jeunesse de contrer les discours de haine et de promouvoir des narratifs positifs.

À cet égard, le Maroc apporte son soutien aux initiatives destinées aux femmes, aux jeunes et aux communautés locales favorisant le dialogue, et la réconciliation, a assuré la délégation, précisant que la résilience demeure fondamentale pour déconstruire durablement les idéologies de haine.

À travers ses politiques nationales et son engagement international, le Maroc réaffirme sa détermination à œuvrer pour une Afrique unie, inclusive et résiliente, où la diversité est une richesse et où aucune forme de haine ou de discrimination n’a sa place, a-t-elle conclu.

LR/MAP