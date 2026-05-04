SM le Roi adresse un Message aux pèlerins marocains devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, a adressé un Message aux pèlerins marocains devant se rendre aux Lieux Saints de l’Islam au titre de l’année 1447H.

Texte intégral du Message Royal dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, à l’occasion du départ du premier contingent des pèlerins, lundi de l’aéroport de Rabat-Salé :

“Louange à Dieu.

Paix et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Nos pèlerins bénis,

Que Dieu vous protège et vous garde,

Assalamou alaikoum wa rahmatollahi wa barakatouh,

Il Nous plaît d’adresser ce Message au premier contingent de Nos pèlerins bénis, hommes et femmes et, au-delà, au reste de la communauté des pèlerins, en vertu de la charge suprême qui Nous est assignée par Dieu en Notre qualité d’Amir-Al-Mouminine. De fait, Nous veillons à la protection des dogmes de l’Islam et Nous nous attachons plus particulièrement à ce que les croyants et les croyantes puissent s’acquitter de leurs devoirs cultuels, surtout lorsqu’il s’agit d’un pilier majeur de l’Islam comme le pèlerinage.

Comme à l’accoutumée, Nous nous adressons à vous afin de mettre en exergue huit visées pratiques, juridiques et spirituelles essentielles au bon accomplissement du Hajj. De fait, celui-ci est un rituel entre le pèlerin et son Seigneur, dont l’agrément dépend de la volonté divine. Cet agrément est subordonné, entre autres, à l’état spirituel des pèlerins, hommes et femmes, durant leur séjour aux Lieux Saints, notamment lors de l’accomplissement des différents rites. Période de recueillement spirituel intense, le pèlerinage exige une réelle ferveur dans l’invocation constante de Dieu, afin d’obtenir Son agrément, Son pardon et Sa grâce.

Ainsi, ce message poursuit huit finalités :

Premièrement : vous féliciter chaleureusement pour cette belle aubaine et partager avec vous le désir ardent qui vous anime de vous rendre, au titre de l’année en cours, aux Lieux Saints et de partir vous recueillir sur la tombe immaculée de notre prophète, Notre aïeul, paix et salut soient sur Lui. Aussi, Nous implorons le Très-Haut d’agréer votre pèlerinage, d’exaucer vos prières, de vous couvrir de Ses grâces et de vous assurer un retour paisible à votre pays, sains et saufs. Il est Celui qui entend et exauce les prières.

Deuxièmement : Dieu soit loué, Nous avons rendu cela possible grâce aux Instructions que Nous avons données à Notre ministre des Habous et des Affaires islamiques pour assurer une bonne prise en charge des aspects organisationnels et logistiques de ce rite, ainsi que de ceux liés à la mise à niveau religieuse et à la sensibilisation spirituelle des pèlerins. Outre les préparatifs au voyage et au séjour, et pour une bonne exécution des obligations cultuelles y afférentes, conformément aux règles définies dans le Coran et la Sunna, le pèlerinage nécessite un bon entrainement spirituel. Cette responsabilité incombe à chacune et à chacun d’entre vous car nul ne peut le faire à votre place. Pour y arriver et tendre en permanence vers la finalité ultime de ce rite, il n’y a d’autre choix pour vous que de vous armer de patience et de recueillement dans l’invocation constante du Seigneur.

Troisièmement : tâchez, que Dieu vous garde, pendant votre séjour aux Lieux Saints, où vous vous acquitterez de cette obligation, avec tous ses éléments constitutifs, rituels obligatoires et dévotions surérogatoires, de consacrer chaque instant de votre temps précieux à invoquer sans cesse le nom de Dieu, à solliciter continuellement le pardon divin. C’est à ce prix que vous obtiendrez la récompense promise par Dieu aux Croyants en échange d’un pèlerinage dûment accompli, comme énoncé dans le Hadith du Prophète, paix et salut sur lui : “Le pèlerinage agréé n’a de récompense que le Paradis”.

Quatrièmement : maintenant que vous avez été exhortés à vous appliquer dans l’invocation constante de Dieu tout au long de l’entreprise du Hajj et à l’occasion de chaque talbya que vous prononcerez ainsi : “Me voici ô mon Dieu me voici”, vous devez garder à l’esprit que Notre souci permanent de préserver les symboles sacrés de la religion est doublé de Notre constance à préserver notre identité nationale et plus particulièrement les valeurs morales qui lui sont inhérentes. Il vous appartient donc d’incarner les valeurs sublimes de l’Islam que sont la fraternité sincère, la tolérance absolue, la patience dans la bienveillance et la solidarité agissante conformément à la parole de Dieu le Très-Haut : “Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Le pèlerin doit s’abstenir de toute cohabitation avec une femme, de libertinage et de disputes pendant le pèlerinage. Dieu connaît le bien que vous faites. Emportez des provisions de voyage, mais la meilleure provision est la crainte révérencielle de Dieu. Ô vous les hommes doués d’intelligence, craignez-moi”.

Cinquièmement : ainsi que vous le savez, que Dieu vous garde, le pèlerinage, avec ses rituels, ses stations et la visite de ses lieux-saints, requiert une bonne connaissance des fondements, obligations et autres règles canoniques y afférents. Par ailleurs, vous vous devez de respecter les orientations et les dispositions prises par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour vous assurer un confort optimal pendant votre séjour et lors de vos déplacements, de sorte que vous puissiez accomplir vos rites dans les meilleures conditions. Pour cela, le ministère a dépêché aux Lieux Saints des équipes de cadres pluridisciplinaires pour vous accompagner à l’aller comme au retour. Il s’agit d’oulémas, de mourchidines et de mourchidates, de médecins et d’infirmiers, hommes et femmes, mandatés pour veiller à votre bonne santé, ainsi que des administrateurs chargés de fournir à nos pèlerins tous les services dont ils ont besoin pendant toute la période de leur séjour.

Sixièmement : vous avez sans doute conscience que le pèlerinage aux Lieux Saints requiert de votre part le strict respect des dispositions organisationnelles adoptées par les autorités compétentes au Royaume d’Arabie Saoudite frère pour réserver aux hôtes du Seigneur un bon accueil, dans des conditions idéales de quiétude, de sorte que la saison du pèlerinage puisse se dérouler dans un climat empreint d’ordre, de paix et de sécurité, conformément aux hautes directives de Notre très cher et bienveillant Frère, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ibn Abdulaziz, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite. Puisse Dieu lui accorder santé et longue vie, et le combler en la personne de Son Altesse Royale, Notre très cher et noble Frère, le prince héritier Mohammed Ben Salmane, président du Conseil des ministres, que Dieu le garde et lui accorde longue vie. A cet égard, Nous tenons à exprimer tout le prix que Nous attachons aux relations fraternelles qui lient Nos Royaumes et Nos peuples frères.

Nos pèlerins bénis,

La septième finalité consiste à vous rappeler l’impératif qui vous incombe d’incarner pendant la saison du pèlerinage les valeurs sublimes de l’Islam que sont la droiture, la prévenance et la bienveillance envers autrui, la solidarité et la manifestation d’une foi sincère envers Dieu, Seigneur des univers. Il vous appartient aussi d’être les dignes représentants de votre pays, le Maroc, et de sa civilisation séculaire, fièrement portée par vos ancêtres tout au long de l’Histoire. Une civilisation fondée sur l’unité, la symbiose et l’attachement aux constantes et aux symboles sacrés de la Nation marocaine, édifiée sur les socles du juste milieu et de l’unité doctrinale. Soyez donc de bons ambassadeurs de votre pays en donnant de lui l’image radieuse qui est la sienne, et sachez que ce sont ces constances et ces valeurs immuables qui ont assuré sécurité et stabilité à notre pays et qui lui ont permis de poursuivre, sous Notre conduite éclairée, ses marches victorieuses vers plus de progrès et de prospérité.

Huitièmement : en ces lieux solennels comme dans d’autres sanctuaires que vous visiterez, notamment durant l’arrêt au mont Arafat, n’oubliez-pas le devoir qui vous incombe d’élever les plus ferventes prières pour Votre Roi, qui veille sur votre sécurité et votre bien-être, et qui œuvre pour la préservation de l’unité de votre pays. Priez pour que le Tout-Puissant Nous assiste continuellement, Nous accorde un succès constant dans Notre action, et perpétue sur Nous les bienfaits de la santé ainsi que sur l’ensemble de Notre Famille Chérifienne. Implorez aussi Dieu le Très-Haut de nous combler en la personne de Notre Prince Héritier, Son Altesse Royale le Prince Moulay El Hassan, de couvrir de Sa divine miséricorde Notre Auguste Grand-Père et Notre Vénéré Père, feus Leurs Majestés les Rois Mohammed V et Hassan II, que Dieu ait leur âme, d’entourer Notre pays de Sa bienveillante sollicitude et de Sa divine protection.

Nos pèlerins bénis,

Il ne fait aucun doute que votre souhait le plus ardent est de travailler lors de ce rassemblement solennel à vivre des moments de ferveur spirituelle, plus particulièrement lors de la visite qui vous conduira à la Sainte Mosquée du Prophète, à Médine, pour vous recueillir avec toute la déférence due au meilleur parmi les hommes, Sceau des Prophètes et des Messagers, Notre Ancêtre, paix et salut sur lui.

En ce moment solennel, comportez-vous dignement sur ce lieu sacré, en vous recueillant intensément et en élevant de ferventes prières à la mémoire du prophète qui incarne la miséricorde offerte par Dieu à l’univers, et qui est porteur d’un message rempli de bienfaits pour l’humanité tout entière. Puissiez-vous accéder ainsi à la promesse faite par Dieu à quiconque prie pour le Prophète, comme annoncé dans le saint-hadith : “Pour chaque prière qui m’est dédiée, Dieu en offre dix à son auteur”.

A chaque sanctuaire que vous visiterez et à chaque moment sincère de profonde spiritualité que vous vivrez, n’oubliez-pas d’élever les plus bienveillantes prières pour Votre Roi, qui veille sur votre sécurité et votre bien-être, et qui œuvre pour la préservation de l’unité, de la souveraineté et de la dignité de votre pays, afin qu’il accède à la position qui lui échoit dans son environnement régional et au sein du monde islamique et international.

Pour conclure, Nous renouvelons pour vous, Nos pèlerins bénis, hommes et femmes, Nos prières afin que Dieu agrée votre Hajj et vous récompense amplement pour vos dévotions, et afin que vous rentriez chez vous sains et saufs et comblés de la rétribution divine.

Dieu est omnipotent et digne d’exaucer les prières.

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouhou”.

LR/MAP