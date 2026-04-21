Génération Green 2020-2030 | La France salue les avancées réalisées par le Maroc

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La ministre française de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, a salué, mardi à Meknès, les avancées réalisées par le Maroc dans le cadre de la stratégie “Génération Green” 2020-2030.

Intervenant à l’ouverture d’une conférence internationale de Haut niveau, organisée à l’occasion du 18ème Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient jusqu’au 28 avril sous le thème “Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire”, Mme Genevard a estimé que cette dynamique constitue une base solide pour renforcer davantage le partenariat bilatéral, notamment dans les domaines de la recherche, de la formation, de la génétique et du développement des filières.

Dans cette perspective, elle a identifié plusieurs priorités communes, portant notamment sur la sécurisation de l’alimentation animale, la modernisation et la professionnalisation des exploitations, l’amélioration génétique, la structuration des filières et l’adaptation aux évolutions des modes de consommation.

Mme Genevard a, en outre, souligné que la transformation du secteur nécessite une mobilisation conjointe des éleveurs, de la recherche et des acteurs publics, insistant sur le rôle central de la coopération internationale pour faire émerger des solutions durables.

Elle a conclu en affirmant que la France, le Maroc et les pays africains ont “tout à gagner à unir leurs forces” pour bâtir des filières animales plus durables, plus compétitives et plus solidaires.

Initiée autour de la thématique de la production animale et la transformation des systèmes alimentaires, cette rencontre d’envergure a réuni plusieurs personnalités politiques de haut niveau, des décideurs, des responsables d’organisations internationales, des experts, des chercheurs, ainsi que des professionnels du secteur, confirmant son positionnement comme un espace stratégique de dialogue et de réflexion sur l’avenir de l’agriculture.

La session inaugurale a été marqué aussi par des interventions du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, du ministre portugais de l’Agriculture et de la Pêche, José Manuel Fernandes, et du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières de Côte d’Ivoire, Bruno Nabagne Kone.

LR/MAP