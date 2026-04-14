ICAO-GISS 2026, grand-messe de l’aviation civile, s’invite à Marrakech

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La 5e édition du Global Implementation Support Symposium (ICAO-GISS 2026), organisée conjointement par le ministère du Transport et de la Logistique et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), s’est ouverte mardi à Marrakech, sous le thème “Solutions régionales, bénéfices mondiaux”.

L’ouverture de cet événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, en présence du Président de l’OACI, Toshiyuki Onuma, ainsi qu’une quarantaine de ministres étrangers en charge de l’aviation civile et des directeurs généraux de l’aviation civile de plus de 80 pays, indique un communiqué du ministère.

Prennent part également à ce conclave de hauts responsables et experts de l’OACI, ainsi que des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mondiale, soit plus de 1.500 participants représentant plus de 130 pays, ajoute la même source.

Ce Symposium s’inscrit dans la dynamique de l’initiative “No Country Left Behind” et vise à renforcer l’efficacité du soutien à la mise en œuvre des normes internationales, en traduisant les engagements politiques en résultats concrets et mesurables pour le développement harmonieux et durable du transport aérien mondial.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par des allocutions de haut niveau mettant en avant l’importance d’accélérer la modernisation des systèmes de transport aérien, de consolider les capacités des États en matière de sécurité, de sûreté, de supervision, ainsi que de promouvoir le développement durable du secteur.

Plusieurs conventions et partenariats ont été signés à cette occasion, traduisant la volonté collective de renforcer la coopération technique, de mobiliser des financements adaptés et de soutenir les États dans le développement de systèmes aéronautiques performants, résilients et sécurisés.

La cérémonie a également été ponctuée par un show aérien de la patrouille Marche Verte des Forces Royales Air et l’inauguration du salon d’exposition, offrant aux participants une immersion directe dans les innovations et solutions du secteur.

Une table ronde ministérielle, prévue aussi, permettra aux décideurs d’examiner les mécanismes stratégiques garantissant une mise en œuvre efficace des normes de l’OACI, tout en favorisant un développement équilibré et inclusif du transport aérien mondial.

Au programme de cette messe internationale, la tenue de 7 panels thématique portant notamment sur la connectivité aérienne comme levier de croissance économique, de cohésion sociale et d’intégration régionale, la sécurité aérienne, le financement de l’aviation civile, les défis des infrastructures aéroportuaires et le développement des talents pour préparer la relève de l’aviation mondiale.

Le GISS 2026 réaffirme ainsi l’engagement collectif en faveur d’une aviation mondiale plus sûre, performante, durable et inclusive, transformant les solutions régionales en avantages globaux pour tous les États membres.

LR/MAP