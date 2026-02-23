SM le Roi félicite l’Empereur Naruhito du Japon à l’occasion de son anniversaire

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté l’Empereur du Japon Naruhito, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de bonne santé et de bonheur à l’Empereur Naruhito et aux membres de Sa famille impériale, et de davantage de prospérité au peuple japonais ami.

SM le Roi saisit cette heureuse occasion, qui coïncide avec le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et le Japon, pour faire part de Sa fierté du niveau distingué de coopération entre les deux pays, réaffirmant Sa volonté d’œuvrer de concert avec l’empereur du Japon en vue de consolider davantage ces relations bilatérales dans divers domaines, au service des intérêts des deux peuples amis.

LR/MAP