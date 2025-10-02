SM le Roi préside une veillée religieuse à l’occasion du 27e anniversaire de la disparition de feu le roi Hassan II

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ahmed, a présidé, jeudi au Mausolée Mohammed V à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 27e anniversaire de la disparition du Grand regretté du Maroc, Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde.

La veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint Coran et la déclamation de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur Lui.

A cette occasion, le Souverain, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ahmed, S’est recueilli sur la tombe de Feu SM le Roi Hassan II.

A l’issue de cette veillée religieuse, des prières ont été élevées pour le repos de l’âme de Feu SM Hassan II et de Feu SM Mohammed V, et pour implorer le Très-Haut d’avoir les regrettés Souverains en Sa sainte miséricorde.

Des prières ont également été dites pour préserver et assister Sa Majesté le Roi Mohammed VI et couronner de succès Ses différentes actions et initiatives au service de Son peuple fidèle.

L’assistance a aussi imploré le Tout-Puissant de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Ont assisté à cette veillée, le Chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du Parlement, les Conseillers de SM le Roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les officiers supérieurs de l’Etat-Major général des Forces Armées Royales, les représentants du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

