Problématique de l’eau | SM le Roi souligne l’impératif d’une mise à jour continue des leviers de la politique nationale de l’eau

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné l’impératif d’une mise à jour continue des leviers de la politique nationale de l’eau et de la définition d’un objectif stratégique, quelles que soient les circonstances, pour faire face à l’accroissement des besoins en eau et des contraintes.

Cet objectif stratégique consiste à la fois à garantir l’eau potable à tous les citoyens et à couvrir 80% au moins des besoins d’irrigation sur tout le territoire national, a précisé le Souverain dans le Discours adressé, lundi soir à la Nation, à l’occasion de la Fête du Trône.

A cet égard, Sa Majesté le Roi a jugé “indispensable de parachever le programme de construction des barrages, en donnant la priorité aux projets programmés dans les régions connaissant d’importantes précipitations”.

Le Souverain a, dans ce cadre, appelé à accélérer la réalisation des grands projets de transfert d’eau entre les bassins hydrauliques, en assurant la connexion entre le bassin de Oued Laou-Larache et Loukous et celui de Oued Oum Er-Rbia, en passant par les bassins Oued Sebou et Bouregreg.

Sa Majesté le Roi a plaidé également pour l’accélération de la réalisation des stations de dessalement de l’eau de mer, selon le programme arrêté à cet effet pour assurer la mobilisation annuelle de plus de 1,7 milliard de mètres cubes.

“À l’horizon 2030, le Maroc pourra ainsi couvrir plus de la moitié de ses besoins en eau potable à partir de ces stations, irriguer d’importantes superficies agricoles et renforcer de cette manière sa sécurité alimentaire”, a précisé le Souverain.

Sa Majesté le Roi a cité, à cet égard, le cas de la station de dessalement de Casablanca, le plus grand projet du genre en Afrique et la deuxième installation au monde qui sera alimentée à 100% en énergie propre, relevant que le plus grand défi “reste la réalisation des stations programmées et des projets d’énergies renouvelables y afférents, dans les délais fixés et sans aucun retard”.

Le Souverain a mis l’accent, par ailleurs, sur la nécessité d’accélérer la réalisation du projet d’interconnexion électrique qui vise à acheminer l’énergie renouvelable, à partir des Provinces du sud, vers le Centre et le Nord, un chantier qui vise à alimenter les stations de dessalement avec de l’énergie propre.

A ce propos, Sa Majesté le Roi a appelé au développement d’une industrie nationale de dessalement de l’eau, à la création de filières de formation d’ingénieurs et de techniciens spécialisés, à l’encouragement de la constitution d’entreprises nationales spécialisées dans la réalisation et l’entretien des stations de dessalement.

Evoquant la question de la rationalisation de l’utilisation de l’eau, le Souverain a souligné qu’il est “totalement insensé” de dépenser des dizaines de milliards pour la mobilisation des ressources hydriques, alors que des “formes de gaspillage et de mésusage de l’eau persistent”.

“La préservation de l’eau est une responsabilité nationale qui engage toutes les institutions et tous les acteurs. Ce devoir incombe également à tous les citoyens”, a dit Sa Majesté le Roi, appelant les autorités compétentes à plus de fermeté dans la protection du domaine public hydraulique, à l’opérationnalisation de la police de l’eau, à la lutte contre le phénomène d’exploitation abusive et de pompage anarchique des eaux.

Sa Majesté le Roi a, de même, appelé énergiquement à davantage de coordination et de cohérence entre la politique hydrique et la politique agricole, surtout pendant les périodes de pénurie, outre la généralisation de l’irrigation goutte-à-goutte.

Aussi, le Souverain a donné Ses orientations pour l’adoption d’un “programme plus ambitieux de traitement et de réutilisation des eaux”, soulignant la nécessité d’encourager l’innovation dans le domaine de gestion de l’eau et de mettre à profit les nouvelles technologies y afférentes.

LR/MAP