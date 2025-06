Le chef de la diplomatie ghanéenne salue les Initiatives Royales et le leadership de SM le Roi en faveur du développement en Afrique

Le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a salué, jeudi à Rabat, les Initiatives Royales et exprimé son admiration pour le leadership et l’engagement fort de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.

Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Okudzeto Ablakwa a salué le leadership et la contribution louable de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux efforts de la Communauté internationale pour la promotion de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.

Dans ce cadre, il a exprimé l’engagement de son pays à consolider davantage la coopération avec le Royaume du Maroc dans les différents domaines.

Par ailleurs, les deux ministres ont salué la dynamique enclenchée dans le cadre du Processus des États Africains Atlantiques pour faire de l’espace africain atlantique un cadre géostratégique qui recèle d’importantes opportunités de synergie et de coopération entre les pays qui le composent, dans les domaines stratégiques tels que l’environnement, la sécurité alimentaire, la santé, l’énergie, l’interconnexion logistique, la mutualisation des ressources, l’échange d’expériences et qui peut, à cet égard, constituer une zone de co-émergence et de stabilité.

M. Okudzeto Ablakwa a également salué l’initiative de Sa Majesté le Roi visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, soulignant l’importance stratégique de cette Initiative qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Maroc avec les pays africains frères.

