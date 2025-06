La majorité gouvernementale se félicite de la cohésion et la convergence de ses composantes

L’Instance de la présidence de la majorité gouvernementale s’est félicitée de la cohésion de ses composantes et de la convergence de ses positions vis-à-vis des grandes questions nationales, estimant que cette harmonie contribue positivement à la bonne conduite de l’action gouvernementale et au respect des engagements inscrits dans le programme gouvernemental, dans un contexte marqué par les enjeux cruciaux de la fin de l’actuelle législature.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de sa réunion, lundi à Rabat, sous la présidence de M. Aziz Akhannouch, président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), avec la participation de Mme Fatima Ezzahra El Mansouri et M. Mohamed Mehdi Bensaid, membres de la direction collégiale du secrétariat général du Parti Authenticité et Modernité (PAM) ainsi que de M. Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, la Présidence de la majorité a également loué le rôle de “l’opposition responsable”, qui, par ses missions de contrôle, ses critiques constructives et sa contribution au débat public, renforce la pratique démocratique au Maroc.

Lors de cette réunion, à laquelle ont aussi pris part Mme Nadia Fettah et M. Abdeljabbar Rachidi, les membres de la majorité ont examiné les derniers développements de la conjoncture politique, économique et sociale du Royaume, en plus de plusieurs dossiers d’ordre national et international.

A cette occasion, ils ont salué la dynamique positive et les victoires diplomatiques continues réalisées par le Royaume, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, notamment en ce qui concerne la question du Sahara, comme en témoigne la récente position du Royaume-Uni considérant la proposition d’autonomie comme étant “la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable de ce différend”.

Par ailleurs, la réunion a été l’occasion de mettre en avant les avancées notables accomplies dans le cadre du chantier de l’État social, porté par le Souverain, en particulier la généralisation de la couverture médicale, la mise en œuvre du programme d’aide sociale directe, le soutien au logement, ainsi que les réformes majeures dans les secteurs de la santé et de l’éducation, en plus des acquis inédits obtenus au profit de la classe ouvrière.

Sur le plan économique, la majorité gouvernementale s’est félicitée de la réussite du gouvernement dans la consolidation d’une économie marocaine forte, stimulante, génératrice de richesse et d’emplois, en mesure de résister aux fluctuations nationales et internationales. Cette réussite est illustrée par la dernière performance économique nationale, avec une croissance atteignant 4,2% au premier trimestre de l’année en cours, portée par les bons résultats de secteurs tels que l’agriculture, l’industrie, le commerce extérieur et le tourisme.

L’économie marocaine a ainsi créé 282.000 nouveaux emplois entre le premier trimestre 2024 et celui de 2025, ce qui confirme la pertinence des choix du gouvernement en matière de relance économique et d’incitation à l’emploi, souligne la présidence de la majorité.

Elle a également mis en avant la réactivité du gouvernement aux Hautes Instructions Royales relatives à la reconstitution durable du cheptel national, à la faveur du lancement d’un programme d’appui aux éleveurs structuré autour de cinq axes : restructuration des dettes, subvention de l’alimentation animale, préservation des femelles reproductrices, traitement préventif contre les maladies et accompagnement technique.

Enfin, la majorité a loué les efforts déployés par le gouvernement dans les domaines de la sécurité hydrique, de la transition énergétique et de la transformation numérique ainsi que l’action législative soutenue menée en coordination avec les deux Chambres du Parlement, réaffirmant son engagement à poursuivre l’achèvement du chantier législatif pour garantir la mise en œuvre optimale des réformes et engagements inscrits dans le programme gouvernemental.

LR/MAP