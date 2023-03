Banques | Baisse du nombre des agences à 5.914 en 2022 (BAM)

Partager Facebook

Le nombre total des agences bancaires en activité au niveau national s’est élevé à 5.914 en 2022, contre 6.065 une année auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution résulte de la fermeture de 189 agences et l’ouverture de 38 nouvelles, précise BAM dans un document sur l’implantation bancaire nationale au titre de l’exercice 2022.

Dans le détail, le réseau bancaire national compte, en 2022, 5.715 agences de banques conventionnelles, contre 5.880 en 2021, 9 de banques off-shore et 190 de banques participatives (contre 176 agences en 2021).

Par banque, Attijariwafa Bank affiche 52 fermetures l’année écoulée, Crédit Populaire du Maroc 38 fermetures, Bank Of Africa (26), BMCI (21) Société Générale Maroc (21), Crédit du Maroc (19), Al Barid Bank (11) et CIH (1).

Par ailleurs, le Crédit Populaire du Maroc dispose du réseau le plus dense au Maroc avec 1.386 agences, suivi d’Attijariwafa bank (957), Al Barid Bank (941), Bank Of Africa (680), Crédit Agricole du Maroc (491), Société Générale Maroc (353), CIH (316), BMCI (288) et Crédit du Maroc (264).

Au niveau des banques participatives, Umnia Bank dispose du réseau le plus large avec 50 agences, (4 ouvertures en 2022), suivie par Bank Assafa avec 41 agences et Bank Al Yousr avec 25 agences (6 ouvertures en 2022).

En outre, le document fait ressortir que par région, Casablanca-Settat arrive en tête avec 1.690 agences, devant Rabat-Salé-Kénitra (880), Fes-Meknes (683) et Tanger Tétouan Al Hoceima (571).

LR/MAP