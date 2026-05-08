Industrie | Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, consolide son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales

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Le Maroc consolide son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales grâce aux transformations engagées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné, jeudi soir à Paris, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

S’exprimant lors d’une conférence tenue à HEC Paris, sous le thème “Made in Morocco”, M. Mezzour a mis en avant les avancées du Royaume au cours des dernières décennies en matières industrielle et économique.

Le Maroc, a-t-il fait observer, dispose aujourd’hui d’atouts importants pour capter davantage de valeur et renforcer sa souveraineté industrielle, grâce notamment à ses compétences humaines, à sa compétitivité industrielle et à la dynamique de modernisation engagée dans plusieurs secteurs stratégiques.

Le ministre a expliqué que le Royaume s’inscrit dans une dynamique de montée en gamme industrielle, portée par la valorisation du “Made in Morocco”, l’innovation et le développement continus des compétences, dans un contexte mondial en mutation profonde.

“Nous sommes dans un monde qui change”, a-t-il dit, mettant en avant le rôle central de la jeunesse marocaine, des nouvelles technologies et des compétences émergentes dans l’accompagnement de cette transformation.

Il a également insisté sur l’importance de l’intelligence artificielle dans la transformation des modèles productifs et des métiers, plaidant pour une meilleure intégration de cet outil dans les parcours de formation et dans l’écosystème industriel national.

Le ministre s’est, par ailleurs, félicité de la forte présence marocaine au sein de HEC Paris, considérée parmi les meilleures écoles de commerce au monde, saluant les performances des étudiants marocains à l’international.

“C’est une fierté pour nous de voir des talents marocains performer dans les meilleures écoles et dans les meilleurs environnements”, a-t-il dit, notant que cette jeunesse constitue un levier essentiel pour accompagner la dynamique de transformation que connaît le Royaume.

De son côté, Hachem Bouzoubaa, membre de l’association HEC Maroc, a indiqué que le “Made in Morocco” traduit la profonde transformation industrielle engagée par le Royaume au cours des vingt dernières années, soulignant que cette dynamique a permis au Maroc de s’imposer progressivement comme une plateforme industrielle compétitive à l’échelle internationale.

Cette évolution, a-t-il fait observer, se reflète notamment à travers l’intérêt croissant porté par plusieurs groupes industriels mondiaux de premier plan au potentiel du Royaume, en particulier dans les secteurs automobile et aéronautique.

LR/MAP