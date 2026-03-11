Services marchands non financiers | 36% des patrons anticipent une augmentation de l’activité au T1 2026

Les anticipations des chefs d’entreprise du secteur des services marchands non financiers (SMNF), pour le 1er trimestre 2026, révèlent une augmentation de l’activité globale selon 36% d’entre eux, et une baisse pour 14%, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ces anticipations seraient dues, d’une part, à la hausse de l’activité prévue dans les branches des «Transports terrestres et transport par conduites» et de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports » et, d’autres part, à la baisse de l’activité prévue dans les branches des « transports par eau», des «Activités de location et location-bail» et des «Activités immobilières», explique le HCP dans sa récente note relative aux enquêtes trimestrielles de conjoncture dans les secteurs des SMNF et du commerce de gros.

Dans le secteur des SMNF, 63% des chefs d’entreprise prévoient une stabilité de la demande et 28% anticipent une augmentation. S’agissant des effectifs employés, 61% des patrons tablent sur une stabilité et 22% s’attendent à une hausse.

Le HCP fait également savoir qu’au 4ème trimestre 2025, l’activité de ce secteur aurait enregistré une baisse selon 49% des patrons et une hausse selon 34%.

Cette évolution aurait été le résultat de la baisse des activités de «Télécommunications», du «Transport aérien» et des «Activités de location et location-bail», ainsi que de l’augmentation d’activité enregistrée dans les branches de l’«Hébergement et Restauration», des «Transports terrestres et transport par conduites» et de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports».

Le taux d’utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur se serait établi à 74%.

Les carnets de commande du secteur se seraient situés à un niveau normal selon 84% des patrons. L’emploi aurait connu une augmentation selon 23% des chefs d’entreprises, et une stabilité selon 60%.

Le remplacement d’une partie des équipements et l’extension de l’activité auraient fait l’objet des principales dépenses d’investissements réalisées en 2025, selon 83% des chefs d’entreprises relevant du secteur des services marchands non financiers.

LR/MAP