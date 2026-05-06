M. Hammouchi en visite de travail à Vienne à la tête d’une importante délégation sécuritaire

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Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue une visite de travail du 5 au 7 mai à Vienne, en Autriche, à la tête d’une importante délégation sécuritaire représentant le Pôle de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST).

Cette visite comprend des activités liées à la participation à des consultations et des réunions de coopération multilatérale dans les domaines sécuritaire et du renseignement, organisées par des bureaux spécialisés relevant des Nations Unies, ainsi qu’un volet consacré au renforcement de la coopération bilatérale avec les responsables sécuritaires et du renseignement de la République d’Autriche, indique un communiqué du Pôle DGSN/DGST.

Sur le plan multilatéral, ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la participation aux travaux de la 23e réunion régionale des chefs des services de renseignement et de sécurité, organisée par les Nations Unies au Centre international de Vienne, visant à coordonner les efforts régionaux pour faire face aux menaces des organisations terroristes.

Le Royaume du Maroc participe à cette réunion aux côtés de responsables sécuritaires et du renseignement des Émirats arabes unis, de Jordanie, d’Arabie saoudite, de Bahreïn, d’Irak, de Libye, d’Oman, de Tunisie, du Soudan ainsi que de la Turquie et du Pakistan, ajoute le communiqué.

Lors de cette réunion, M. Hammouchi a présenté le modèle marocain intégré et multidimensionnel des services de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. Il a par la même occasion exposé la cartographie actuelle des ramifications de la menace terroriste dans plusieurs zones de tension à travers le monde.

Il a en outre partagé avec les délégations prenant part à cette réunion les défis liés aux menaces terroristes ainsi que les moyens d’y faire face dans le cadre d’une approche collective et concertée.

Lors dans son séjour dans la capitale autrichienne, M. Hammouchi a eu des entretiens avec son homologue autrichienne Sylvia Mayer, Directrice de la sécurité de l’Etat et du renseignement, axés sur les moyens de renforcer et de développer le partenariat sécuritaire entre les services marocains et autrichiens, en vue d’améliorer les mécanismes de coopération conjointe dans les différents domaines de l’action sécuritaire et de renseignement face aux menaces et défis communs.

Les deux responsables ont également abordé des questions d’intérêt commun, notamment les dossiers liés à la migration, au crime transfrontalier, à la traite des êtres humains, à la lutte contre le terrorisme, à l’extrémisme sous toutes ses formes, au blanchiment d’argent et au trafic d’armes et stupéfiants ainsi qu’à l’échange d’informations au sujet des personnes recherchées à l’échelle internationale.

La responsable autrichienne a salué à cette occasion le soutien important en matière de renseignement fourni par la DGST, ayant contribué à déjouer des projets terroristes dangereux et à interpeller des extrémistes sur le sol autrichien.

Elle a également exprimé son souhait de tirer profit de l’expérience marocaine en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, soulignant que le Royaume est un pays sûr, jouissant de sécurité et de stabilité.

Dans le cadre de la coopération bilatérale, la délégation marocaine a également tenu d’autres réunions avec des représentants des services de sécurité et de renseignement du Pakistan, de Turquie, d’Irak et d’Oman, au cours desquelles ont été examinés les moyens de renforcer la coopération sécuritaire et du renseignement avec ces pays amis, note le communiqué.

Cette visite confirme, une fois de plus, la place de choix et le rôle agissant du Maroc dans le domaine de la coopération sécuritaire internationale comme elle illustre la crédibilité et la fiabilité dont jouissent les services de sécurité marocains auprès de leurs partenaires européens et régionaux, en tant qu’acteur clé dans les efforts communs visant à préserver la sécurité et la stabilité internationales, conclut-on.

LR/MAP