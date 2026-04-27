Saham Bank accélère sa transformation digitale avec l’application MyFX

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Saham Bank franchit une nouvelle étape dans sa transformation digitale avec le lancement de MyFX, une solution électronique innovante dédiée aux opérations de change, désormais enrichie d’une application mobile.

Conçue pour les clients de la Salle des marchés, notamment les importateurs et exportateurs, MyFX vient redéfinir les standards du change au Maroc, indique la banque dans un communiqué.

Une première au Maroc

Avec MyFX, Saham Bank introduit la première application mobile de change de devises dans le pays. Cette innovation permet aux entreprises de piloter leurs opérations en temps réel, en toute autonomie, directement depuis leur smartphone.

Un contexte exigeant, une réponse adaptée

Dans un environnement marqué par la volatilité des marchés, la rapidité d’exécution et l’accès à l’information sont devenus essentiels. MyFX répond à ces enjeux en offrant un accès direct, sécurisé et autonome au marché des changes marocain, depuis n’importe quel support connecté.

Une solution pensée pour les opérateurs du commerce international

Développée spécifiquement pour les importateurs et exportateurs, MyFX propose un accès continu au marché des changes. Elle marque une avancée significative dans le secteur bancaire national.

Avec MyFX, les entreprises disposent d’un outil qui leur permet de prendre les bonnes décisions au bon moment, dans un environnement de marché en constante évolution, avec comme fonctionnalités clés : Cours en temps réel avec visibilité immédiate des conditions d’exécution, achat et vente de devises en toute autonomie, suivi des opérations avec export en Excel et PDF, chat intégré avec les experts de la banque + demandes de cotation (RFQ), disponibilité 24h/24 et 5j/7, sur web et mobile.

Il s’agit d’une expérience fondée sur 4 piliers à savoir la simplicité (tout se fait en ligne, sans déplacement), la rapidité (des opérations exécutées en temps réel), la transparence (une vision claire des taux et conditions) et l’accessibilité (24h/24 et 5j/7 via web et mobile, une première sur le marché marocain).

“Avec MyFX, nous offrons à nos clients une maîtrise totale de leurs opérations de change, en combinant technologie de pointe, transparence et réactivité. Cette innovation illustre concrètement notre engagement à transformer en profondeur l’expérience transactionnelle”, a indiqué Larbi Mouline, DGA en charge de la Banque d’investissement Saham Bank.

Parce que derrière chaque opération de change, il y a un projet, une croissance, une ambition à l’international, MyFX donne aux entreprises les moyens d’agir avec confiance et rapidité.

Une illustration concrète de la promesse de Saham Bank: accompagner et accélérer les ambitions de ceux qui font avancer l’économie marocaine, conclut le communiqué.

LR/MAP