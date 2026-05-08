Le Japon se félicite des Initiatives Royales Atlantiques en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité de l’Afrique

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Le Japon s’est félicité, vendredi, des Initiatives Royales Atlantiques en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité du Continent africain.

Dans un Communiqué conjoint signé lors d’une visio-conférence, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue japonais, Motegi Toshimitsu, le Japon a salué les efforts du Maroc qui “font progresser l’intégration africaine, la consolidation des liens de coopération avec les pays africains, ainsi que la consolidation de la paix, de la stabilité et de la prospérité partagée dans la région”.

A cet égard, le Japon s’est félicité des Initiatives Atlantiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à savoir “l’Initiative des États africains atlantiques”, le “Gazoduc Afrique-Atlantique” et “l’Initiative pour l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique”.

Cette haute estime du Japon, puissance économique mondiale et acteur régional et international majeur, pour les Initiatives du Royaume en faveur de l’Afrique, entreprises conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, confirme le rôle central du Royaume en tant qu’acteur régional et international incontournable dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable du Continent africain.

Le Maroc et le Japon célèbrent, en 2026, le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques marquées, à travers leur histoire, par l’amitié, la coopération et le soutien mutuel.

LR/MAP