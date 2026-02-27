Secteur non financier | Le crédit bancaire progresse de 5,3% en janvier (BAM)

Partager Facebook

Le crédit bancaire au secteur non financier a affiché une croissance de 5,3% en janvier 2026, après 4,7% un mois auparavant, ressort-il du récent bulletin des statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète la croissance des crédits alloués tant aux sociétés non financières privées de 3,7%, que publiques de 1,6%, tandis que les crédits aux ménages ont vu leur progression ralentir à 3,3%, précise BAM.

Par objet économique, l’évolution du concours bancaire au secteur non financier traduit l’accélération des crédits à l’équipement de 20,4% à 21,2%, l’atténuation de la baisse des facilités de trésorerie de 5,1% à 3,9%, la quasi-stagnation de la progression des prêts immobiliers à 3,5% et le ralentissement de la croissance des crédits à la consommation à 3,8%.

S’agissant des créances en souffrance (CES), elles se sont accrues de 4,6% et leur ratio au crédit s’est établi à 8,3%.

