Sur Instructions de SM le Roi, Akhannouch inaugure le Pavillon du Maroc à la 61e Biennale de Venise

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Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a procédé, vendredi, à l’inauguration du Pavillon du Maroc à la 61e Exposition internationale d’art de la Biennale de Venise de 2026.

A cette occasion, M. Akhannouch, accompagné d’une importante délégation composée notamment du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, de l’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla, du Consul général du Maroc à Vérone, Abdelilah Nejjari ainsi que du Commissaire du Pavillon du Royaume du Maroc, Mohamed Benyacoub, a visité le pavillon national installé au coeur du site historique italien de l’Arsenale.

Porté par l’artiste Amina Agueznay et la curatrice Meryem Berrada, le projet “Asǝṭṭa” représente le Maroc à cette grande exposition d’art qui va animer jusqu’à novembre prochain la cité des Doges.

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication avait organisé un appel à projet pour la conception, la production et la réalisation d’une exposition au Pavillon du Royaume, marqué par la participation de 29 candidatures d’artistes et curateurs nationaux. Le projet retenu a été désigné à l’issue des délibérations du jury présidé par M. Qotbi.

Ce projet artistique reflète la richesse plurielle du patrimoine marocain et ses résonances contemporaines, en valorisant les savoir-faire artisanaux comme vecteurs de narration, en parfaite résonance avec le thème général de cette édition: “In Minor Keys”.

La participation du Royaume à cette 61e Biennale di Venezia représente une opportunité unique de mettre en lumière la richesse et la diversité de la création artistique marocaine, tout en s’inscrivant dans un dialogue mondial sur les mutations et les innovations de l’art contemporain.

Fondée en 1895, la Biennale de Venise est l’un des rendez-vous les plus prestigieux du monde de l’art. Organisée tous les deux ans, en alternance avec la Biennale d’architecture, elle demeure une référence incontournable de la scène artistique internationale.

LR/MAP