Maroc-Japon | 70 ans de partenariat au service d’une coopération multidimensionnelle

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères du Japon, Motegi Toshimitsu, ont eu, vendredi, des entretiens par visio-conférence, marqués d’un esprit de confiance et d’amitié.

Ces échanges de haut niveau tenus dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et le Japon, ont permis de réaffirmer la solidité des liens bilatéraux portés par l’estime mutuelle entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Impériale l’Empereur Naruhito du Japon.

Ils témoignent également d’une ambition commune : faire de l’axe Rabat-Tokyo un pilier de stabilité et de croissance, capable de répondre aux défis globaux du XXIe siècle avec agilité et solidarité.

Marquant cet anniversaire historique, les deux ministres ont procédé à la signature d’un Communiqué conjoint, qui constitue la feuille de route opérationnelle pour la mise en œuvre du “Mémorandum de Coopération pour un Partenariat Renforcé” signé à Tokyo en 2024.

Ce Communiqué consacre la volonté des deux pays d’institutionnaliser leur dialogue stratégique par la tenue de consultations politiques régulières, visant à renforcer la coordination entre les deux ministères.

MM. Bourita et Toshimitsu ont ainsi exprimé leur ferme détermination d’intensifier les échanges de haut niveau, afin de maintenir une dynamique de concertation constante et se sont également engagés à promouvoir la coopération dans divers domaines, à travers le Comité Mixte Maroc-Japon.

Ce nouveau saut qualitatif des relations maroco-nippones permet de structurer les priorités bilatérales autour d’une coopération robuste, diversifiée et multidimensionnelle couvrant un grand nombre de domaines.

Parallèlement, une attention particulière sera accordée à la promotion de la coopération culturelle et à la facilitation des échanges “people-to-people”, afin de rapprocher d’avantage les peuples des deux pays.

Sur le plan de la coopération pour le développement, les deux ministres ont exploré les opportunités de coopération triangulaire entre le Maroc, le Japon et les pays africains partenaires, tout en s’engageant à maintenir un rythme soutenu de visites de haut niveau pour assurer le suivi de ces chantiers.

Pour célébrer ce jubilé et avec l’approche de la Coupe du Monde 2026, à laquelle le Maroc et le Japon prendront part, les deux ministres ont procédé à un échange symbolique des maillots de leurs équipes nationales de football respectives, floqués du numéro 70.

A cette occasion, M. Toshimitsu a félicité le Maroc pour la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 et exprimé ses meilleurs voeux pour la réussite de cet événement, qui pourrait augmenter les opportunités d’investissement au Maroc pour les entreprises japonaises.

LR/MAP