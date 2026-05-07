Le Maroc et la Zambie réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération multisectorielle

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Le Royaume du Maroc et la République de Zambie ont réaffirmé, jeudi, leur volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines, conformément à la vision et la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République de Zambie, M. Hakainde Hichilema.

Cette volonté a été exprimée lors des entretiens tenus à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Zambie, Mulambo Haimbe, en visite de travail au Maroc.

Tout en se félicitant de la dynamique croissante des relations maroco-zambiennes et de la volonté commune de hisser le partenariat bilatéral à un niveau plus ambitieux et mutuellement bénéfique, les deux ministres ont identifié une panoplie de domaines à fort potentiel.

Ces domaines feront l’objet à l’avenir et en perspectives de la prochaine Commission mixte de projets de coopération notamment dans les secteurs de l’énergie et des mines, du développement durable, de l’éducation et des bourses, de la recherche scientifique et de l’innovation, de la santé et de la protection sociale.

LR/MAP