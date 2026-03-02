CIH Bank | Un PNB consolidé en hausse de 14,4% pour atteindre 5,42 MMDH en 2025

Le produit net bancaire (PNB) consolidé du groupe CIH Bank s’est établi à plus de 5,42 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en hausse de 14,4% par rapport à l’année précédente.

Cette progression résulte de l’amélioration de la marge nette d’intérêt de 12,9%, de la marge sur commissions ainsi qu’aux performances enregistrées dans l’activité de marché, indique CIH Bank dans un communiqué.

Avec un flux de PNB de près de 1,4 MMDH, le quatrième trimestre confirme la continuité d’un rythme d’activité soutenu sur l’ensemble des autres trimestres de l’exercice 2025. Ceci témoigne d’une dynamique opérationnelle récurrente et continue, appuyée par les flux d’exploitation et la résilience des marges.

Concernant les dépôts clientèle consolidés, ils ont atteint 99,5 MMDH en 2025, en progression significative de 17,8% par rapport à un an auparavant. Les crédits clientèle consolidés ont augmenté, quant à eux, de 16,7% à 118,1 MMDH en 2025.

LR/MAP