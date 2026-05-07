Rabat | La Zambie salue la Vision Royale et les initiatives en faveur de l’Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Zambie, Mulambo Haimbe, a salué, jeudi, les initiatives stratégiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’intégration régionale et du développement en Afrique, mettant notamment en avant l’importance de l’Initiative des États africains atlantiques ainsi que de l’Initiative Royale pour le Sahel.

Ces initiatives visent à renforcer l’intégration régionale, à améliorer la connectivité entre les pays africains et à faciliter l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique, a précisé le chef de la diplomatie zambienne en visite de travail dans le Royaume.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à Rabat à l’issue des entretiens entre M. Haimbe et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

A cette occasion, les deux ministres ont salué la dynamique de coopération Sud-Sud impulsée par le Royaume, considérée comme un levier essentiel pour le renforcement de la solidarité africaine et la promotion d’un développement partagé et durable.

Ils ont, en outre, exprimé leur volonté commune de renforcer leur coordination au sein des instances régionales et internationales, afin de consolider davantage cette coopération et d’en maximiser l’impact au service des intérêts du continent africain.

LR/MAP