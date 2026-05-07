Le partenariat entre Casablanca Finance City et le Sandyford Business District irlandais, « promis à un bel avenir »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le partenariat entre Casablanca Finance City (CFC) et le Sandyford Business District (SBD), l’un des principaux centres financiers et d’affaires d’Irlande, « est promis à un bel avenir », a affirmé Ger Corbett, président-directeur général du SBD, soulignant la vocation de CFC en tant que hub continental qui ne cesse de s’imposer sur l’échiquier financier international.

Le partenariat avec CFC, principal hub financier du continent africain, permettra de créer ensemble un corridor d’opportunités s’étendant du cœur de l’Irlande jusqu’à la porte d’entrée de l’Afrique, a indiqué M. Corbett, qui s’exprimait lors d’une conférence de haut niveau tenue mercredi à Dublin sur les opportunités d’affaires entre le Maroc et l’Irlande.

Il a relevé que le SBD irlandais se réjouit du partenariat stratégique scellé l’année dernière avec CFC, soulignant que les centres financiers marocain et irlandais partagent des stratégies de développement « à la fois similaires et clairement définies ».

Le partenariat entre les deux centres financiers trouve son illustration dans plusieurs facteurs, a-t-il fait observer, soulignant que CFC constitue une communauté dynamique de multinationales et de leaders financiers ouverte sur le monde.

Le champ de partenariat entre les deux parties est vaste, a-t-il poursuivi, citant notamment la fintech, domaine dans lequel CFC et le SBD partagent les meilleures pratiques et les connaissances en matière de technologies financières, permettant ainsi aux deux partenaires de rester à la pointe de la révolution numérique.

Il a ajouté qu’à la faveur de leur partenariat, les centres financiers de Casablanca et de Dublin seront en mesure d’attirer les institutions financières ainsi que les centres de services partagés. « Lorsqu’une multinationale réfléchira à l’endroit où implanter ses activités, elle verra désormais un front uni entre Casablanca et Sandyford », a-t-il déclaré, mettant l’accent sur l’importance de l’échange d’expertise.

Ce partenariat démontre que le SBD et CFC sont des acteurs mondiaux compétitifs, a encore indiqué M. Corbett, ajoutant : « En travaillant ensemble, nous ne faisons pas que façonner l’avenir de la finance et des affaires, nous le construisons ».

Le responsable a tenu à rappeler l’accord conclu en avril 2025 entre CFC et le SBD, relevant que celui-ci a amorcé un partenariat stratégique entre deux centres financiers qui ne cessent de gagner en ampleur dans l’architecture financière mondiale.

Il s’est, dans la foulée, dit « impressionné » par la vision de développement du Maroc, une vision qui embrasse un large éventail de secteurs, notamment l’innovation, l’éducation, les infrastructures et les services financiers. Il s’agit, selon lui, d’une vision qui positionne résolument le Maroc comme un acteur économique majeur.

Avec plus de 1.000 entreprises et 26.000 professionnels, le SBD constitue l’un des moteurs économiques de l’Irlande, avec une spécialisation dans les secteurs technologique, financier et de l’innovation.

Par ailleurs, plusieurs autres opérateurs économiques irlandais sont intervenus lors de la conférence pour souligner l’importance du partenariat économique entre le Maroc et l’Irlande, à l’instar de Pierce Dargan, CEO de l’entreprise Equine MediRecord.

Ce dernier, tout en se félicitant de la tenue de la conférence à Dublin, a invité les entreprises irlandaises à saisir les opportunités offertes par le Maroc. Le Maroc est un pays qui enregistre une croissance soutenue et attire des investissements importants, a indiqué M. Dargan, dont le groupe vient de s’implanter dans le Royaume.

Organisée par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), en partenariat avec l’ambassade du Maroc en Irlande et le SBD, la conférence de Dublin a suscité un vif intérêt au sein de la communauté d’affaires locale.

Plusieurs opérateurs économiques irlandais ont manifesté un intérêt marqué pour l’offre économique et d’investissement du Maroc, notamment dans les secteurs industriels, de l’agritech, des énergies renouvelables, de l’industrie automobile et de l’aéronautique.

La conférence a été rythmée par plusieurs séquences thématiques de haut niveau, mettant en lumière les principaux secteurs stratégiques porteurs de coopération entre le Maroc et l’Irlande.

À travers cette mission économique en Irlande, le Maroc confirme ainsi sa volonté de hisser la coopération maroco-irlandaise à un niveau supérieur, en favorisant l’émergence de passerelles concrètes entre les écosystèmes d’affaires des deux pays et en mettant en avant les multiples opportunités qu’offre aujourd’hui le Royaume aux investisseurs internationaux.

Après Dublin, une autre conférence similaire aura lieu vendredi à Cork, deuxième plus grande ville d’Irlande et l’un de ses principaux pôles économiques, abritant une forte concentration de multinationales, notamment dans les secteurs pharmaceutique, technologique et agroalimentaire. La région accueille des géants comme Apple, ainsi que de nombreuses entreprises internationales, ce qui en fait l’un des principaux hubs industriels et d’exportation du pays.

LR/MAP