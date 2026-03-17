Financement des TPE | Bank Al-Maghrib finalise une solution de scoring (Jouahri)

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Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a annoncé, mardi à Rabat, la finalisation d’une solution de scoring dédiée aux très petites entreprises (TPE), destinée à accélérer le traitement des dossiers, et ce dans le prolongement de la Charte relative au financement et à l’accompagnement des TPE, signée en décembre 2025.

Ce dispositif, élaboré en collaboration avec les bureaux de crédit, a été présenté aux banques afin de fluidifier l’examen des demandes de financement et améliorer l’accès des TPE au crédit, a précisé M. Jouahri, lors d’un point de presse à l’issue de la première réunion trimestrielle du Conseil de BAM au titre de l’année 2026.

En parallèle, les efforts se poursuivent pour renforcer la mise en œuvre de la charte, avec une réunion prévue la semaine prochaine axée sur l’accompagnement, sous le pilotage de MarocPME (Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise), a-t-il relevé.

Tenant compte de la poursuite de la dynamique notable de l’activité économique, des niveaux modérés prévus de l’inflation et de la forte incertitude entourant les perspectives au niveau international ainsi que des résultats des stress tests réalisés par BAM pour l’économie nationale, le Conseil a jugé approprié de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%.

LR/MAP