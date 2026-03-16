OPCVM | Un actif net de plus de 795,51 MMDH et une légère baisse de 0,48% (AMMC)

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L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à plus de 795,51 milliards de dirhams (MMDH) au 06 mars 2026, affichant une baisse hebdomadaire de 0,48%, selon les statistiques publiées par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Dans le détail, les catégories “Contractuel” (+5,61%), “Monétaire” (+2,41%) et “Obligations Moyen et Long Terme”(+0,25%) ont enregistré des hausses hebdomadaires, précise l’AMMC dans son bulletin hebdomadaire sur les OPCVM.

À l’inverse, les catégories “Actions” (-6,17%), “Diversifiés” (-2,92%) et “Obligations Court Terme” (-0,14%) ont accusé des replis.

Le nombre total d’OPCVM en activité s’est établi à 614 fonds.

LR/MAP