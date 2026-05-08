FAR | Cérémonie de réception du 2e lot d’hélicoptères de combat Apache AH-64E

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En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), une cérémonie de réception du deuxième lot de sept hélicoptères de combat Apache AH-64E, a eu lieu vendredi au champ de Manœuvre de Cap Draa dans la région de Tan Tan.

Organisée à l’issue des manœuvres interarmées marquant la fin de la 22e édition de l’exercice African Lion, cette cérémonie s’est déroulée en présence, côté marocain, du Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, accompagné notamment du Général de Division Mohamed Gadih, Inspecteur des Forces Royales Air, du Général de Division Mohammed Benlouali, chef d’Etat-Major de la Zone Sud, et, côté américain, du Général d’Armée Dagvin Anderson, Commandant du Commandement Américain pour l’Afrique “AFRICOM”, du Général d’Armée Christopher T. Donahue, Commandant de l’Armée de Terre des États-Unis en Europe et en Afrique (USAREUR-AF), du Général de Division Daniel Boyack, Commandant la Garde nationale de l’Etat de l’Utah, ainsi que d’une importante délégation conduite par le Congressman Ronny Jackson de l’Etat du Texas, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

L’acquisition des hélicoptères Apache s’inscrit dans le cadre des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, visant la modernisation des Forces Armées Royales. Outre le renforcement des capacités de défense des Forces Armées Royales, ce programme illustre le niveau de coopération et de partenariat stratégiques entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique en matière de sécurité et de défense, conclut le communiqué.

LR/MAP