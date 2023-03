Al-Qods | Inauguration de l’unité de vigilance, de coordination et de suivi des urgences à l’hôpital Al-Makassed

Partager Facebook

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a inauguré, jeudi dans la Ville Sainte, l’unité de vigilance, de coordination et de suivi des urgences, financée par le Royaume du Maroc.

L’ouverture de cette unité, qui s’inscrit dans le budget de l’Agence alloué cette année au soutien au secteur de la santé, a été supervisée par le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, accompagné du directeur de l’hôpital de l’association caritative Makassed, Dr Adnan Farhoud, en présence de plusieurs membres du staff médical palestinien.

A cette occasion, M. Cherkaoui a déclaré que la concrétisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de la sollicitude constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’égard de la ville d’Al-Qods et de ses habitants, et traduit l’engagement de l’Agence à mettre en œuvre ses engagements stipulés dans le protocole de coopération, qui a été signé à Rabat en février dernier, à l’occasion de la visite de la délégation du Réseau des hôpitaux d’Al-Qods-Est au Maroc.

Il a mis en avant que l’unité de vigilance, de coordination et de suivi constituera, avec l’hôpital de campagne, lorsqu’il sera remis ultérieurement à l’hôpital du Croissant-Rouge à Al-Qods, un pilier pour faciliter la communication entre les équipes d’urgence sur le terrain et les équipes d’urgence à l’hôpital Al-Makassed vu qu’il s’agit de l’institution de référence dans les urgences à Al-Qods.

Pour sa part, Dr Adnan Farhoud a indiqué que cette unité, qui est dotée d’un système d’information pour la connectivité et la coordination et d’appareils de communication, et animée par des techniciens sous la supervision d’un personnel médical et infirmier, renforcera les rôles joués par le Réseau des hôpitaux d’Al-Qods-Est dans la liaison et la mise en réseau entre les hôpitaux dans les cas d’urgence.

Dr Farhoud a, en son nom et au nom du personnel hospitalier, exprimé ses sentiments de gratitude au Royaume du Maroc et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, louant le niveau du système de santé marocain, ainsi que les installations hospitalières et le personnel médical marocains qu’il a visités au cours de son voyage au Maroc avec la délégation des hôpitaux d’Al-Qods-Est en février dernier.

Le protocole de coopération signé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods avec le Réseau des hôpitaux d’Al-Qods-Est et l’Hôpital du Croissant-Rouge d’Al-Qods vise à organiser des formations à Al-Qods ou ailleurs au profit du personnel médical et administratif spécialisé dans les urgences.

L’accord s’assigne également comme objectif d’organiser des visites d’échange d’expériences entre médecins et personnels soignants et administratifs spécialisés dans les urgences d’Al-Qods vers le Maroc et d’autres pays, de mettre en place des programmes conjoints de développement continu des techniques et des compétences des ressources humaines et de programmer des réunions scientifiques conjointes.

LR/MAP