Le Conseil d’administration de Tamwilcom approuve le plan stratégique “JOSSOUR 2030”

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Le Conseil d’administration (CA) de Tamwilcom, réuni lundi à Rabat sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances Nadia Fettah, a approuvé le nouveau plan stratégique 2026-2030, dénommé “JOSSOUR 2030”, qui traduit l’ambition de renforcer le positionnement de cette institution en tant qu’acteur clé du financement des entreprises.

Porté par une vision renouvelée, ce plan vise à élargir l’accès au financement, accompagner la nouvelle génération d’entrepreneurs et ancrer le rôle de Tamwilcom dans la promotion de l’inclusion financière dans sa dimension territoriale, indique un communiqué de cette institution.

Lors de cette réunion, le Conseil a examiné le rapport de gestion au titre de l’exercice 2025 et salué les performances de l’institution, marquées par une progression soutenue de son activité et une contribution significative au financement de l’économie nationale.

En effet, l’activité de Tamwilcom a enregistré une progression de 8% en 2025. Cette dynamique s’est traduite par la mobilisation de plus de 54 milliards de dirhams (MMDH) de crédits, soutenue par un volume d’engagement de 34 MMDH, au profit de plus de 86.000 bénéficiaires, dont près de 72% en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Cœur de métier de Tamwilcom, l’activité de garantie en faveur des entreprises a permis de mobiliser plus de 44 MMDH de financements au profit des TPME, à travers plus de 62.000 garanties, confirmant le rôle central de l’institution dans le soutien au tissu entrepreneurial.

Par ailleurs, l’activité de cofinancement a enregistré une progression notable, avec un volume d’engagements de près de 1,36 MMDH, portant sur plus de 10.000 crédits, soit une progression de plus de 124% en volume. À cet égard, il convient de souligner que le mécanisme “ILAYKI Invest” a mobilisé 52,5 millions de dirhams (MDH) en faveur des projets portés par des femmes entrepreneures.

La fenêtre participative “DAAMA TAMWIL” a, pour sa part, enregistré un volume d’engagements de 338 MDH, avec une augmentation de 17% des engagements de garantie en faveur des particuliers.

En outre, le financements des projets innovants et des investissements en capital-risque a connu une croissance significative de 128% à travers la mobilisation d’un volume de financement 78 MDH.

Au terme de ses travaux, le Conseil d’administration a approuvé les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2025. À ce titre, le produit net bancaire s’est établi à 893 MDH, tandis que le résultat net a atteint 447 MDH, confirmant la solidité financière de l’institution.

Le CA a également salué l’engagement de l’ensemble des collaborateurs de Tamwilcom pour les résultats réalisés et leur a souhaité plein succès dans la mise en œuvre du plan stratégique JOSSOUR 2030.

LR/MAP