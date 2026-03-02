BCMI affiche un résultat net consolidé de 420 MDH en 2025, marquant une hausse de 28,9 %

BMCI affiche un résultat net consolidé de 420 MDH en 2025, marquant une hausse de 28,9 %

Le résultat net consolidé du groupe BMCI s’est élevé à 420 millions de dirhams (MDH) en 2025, en croissance de 28,9% comparativement à une année auparavant.

En social, le résultat net a grimpé de 88,5% à 550 MDH, porté par la bonne performance commerciale, la maîtrise des charges d’exploitation, ainsi que la baisse du coût du risque, indique le groupe dans un communiqué.

Concernant le produit net bancaire (PNB), il a progressé de 4,1% à 3,94 milliards de dirhams (MMDH) en consolidé et de 4,4% à 3,71 MMDH en social.

Par ailleurs, BMCI fait état d’une structure financière solide avec des ratios au-dessus de la limite règlementaire. Ainsi, le ratio de solvabilité consolidé s’est établi à 13,4% et le ratio de liquidité consolidé à 118%.

Les crédits à la clientèle ont légèrement reculé de 0,6% à 58,83 MMDH, alors que les dépôts ont augmenté de 4,4% à 50,55 MMDH.

