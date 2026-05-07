Marrakech accueille la 3e édition des Régionales de l’Investissement du Groupe BCP

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La Cité Ocre a accueilli, jeudi, la 3e édition des Régionales de l’Investissement du Groupe BCP, un événement visant à promouvoir l’investissement productif et à renforcer l’accompagnement des entreprises, dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la Charte de l’investissement.

Ce roadshow, initié le 16 février dernier et se poursuivant jusqu’au 25 novembre prochain, prévoit neuf escales à travers le Royaume, notamment à Dakhla, Laâyoune, Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger, Fès et Nador, traduisant une volonté affirmée de proximité et de couverture territoriale au service des entreprises dans l’ensemble des régions.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de la banque de détail du Groupe BCP, Idriss Bensmail, a souligné que la Banque Populaire (BP) a toujours revendiqué, et continuera de revendiquer, son identité de banque proche de l’économie réelle.

“C’est une banque engagée auprès de tous les secteurs d’activité, avec un seul objectif, celui de promouvoir les porteurs de projets et soutenir la création de richesses durables”, a-t-il ajouté, relevant que “le modèle de la BP n’est pas un slogan, mais un engagement concret”.

La BP a soutenu des générations d’entrepreneurs au Maroc et parmi les Marocains du monde (MDM), a contribué à de grands projets structurants et a accompagné les transitions majeures du Royaume, a-t-il rappelé, précisant que l’objectif de cet événement est de présenter, de manière opérationnelle, les termes de la nouvelle Charte de l’investissement afin que chaque entrepreneur ait une compréhension claire des opportunités qui s’offrent à lui.

De son côté, Brahim Sbiyyaa, directeur général des services de la région Marrakech-Safi, a affirmé que, partant des Hautes Orientations Royales et conscients de l’importance d’instaurer et de pérenniser un climat favorable à l’investissement, la région Marrakech-Safi s’est résolument engagée dans une démarche volontariste et intégrée visant à renforcer l’attractivité de son territoire, à consolider son positionnement et à faciliter l’accès aux différentes opportunités d’investissement.

Pour atteindre cet objectif, la région a initié un ensemble de projets structurants dédiés à la création et à l’aménagement de zones industrielles répondant aux standards internationaux, offrant ainsi aux investisseurs un cadre propice à l’implantation, à la production et à l’expansion de leurs activités, a-t-il fait savoir.

“Aujourd’hui, nous assistons à un passage d’une logique traditionnelle de soutien aux entreprises à une logique d’impulsion de l’investissement productif et d’incitation à l’initiative entrepreneuriale génératrice d’un impact économique à long terme, de création de valeur ajoutée et d’emplois”, a également soutenu M. Sbiyyaa.

Pour sa part, le président de la BP de Marrakech-Béni Mellal, Mohamed Affane, a indiqué que la région de Marrakech-Safi constitue aujourd’hui un moteur important du développement économique, tandis que la région de Béni Mellal dispose également d’un fort potentiel agricole et agro-industriel et se caractérise par une forte présence des Marocains résidant à l’étranger, représentant un levier important d’investissement.

Il a également fait remarquer que les agences, centres d’affaires et structures d’accompagnement de la BP sont aujourd’hui mobilisés et coordonnés à travers près de 800 collaborateurs, qui veillent quotidiennement à servir près de 860.000 clients, dont une clientèle importante composée de particuliers, de MDM, de TPE et de PME.

“À travers cette journée, nous souhaitons encourager les investisseurs à passer à l’acte en leur apportant non seulement l’information, mais également l’accompagnement et la visibilité nécessaires”, a poursuivi M. Affane, ajoutant que, dans une deuxième partie, des échanges opérationnels plus ciblés et orientés seront organisés avec les porteurs de projets, sous forme de workshop.

Cette journée a également été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la BP de Marrakech-Beni Mellal.

Signée par Mohsine Berrada El Azizi, président de la CGEM Marrakech-Safi, et M. Affane, président de la BP Marrakech-Beni Mellal, cette convention a pour objet de développer les synergies pour un accompagnement renforcé des entreprises dans leurs projets d’investissement et de transition et vise également à soutenir la création, la croissance et la structuration des entreprises pour consolider l’inclusion financière et la bancarisation des TPE.

La 3e édition des Régionales de l’Investissement sillonnera d’autres villes du Royaume, couvrant les principaux bassins économiques régionaux. À chaque étape, des panels thématiques, des ateliers opérationnels, des sessions de diagnostic personnalisé ainsi que des rencontres B2B permettront aux porteurs de projets d’interagir directement avec les partenaires institutionnels et les équipes d’experts du Groupe BCP.

LR/MAP