TAMWILCOM lance son nouveau site web pour simplifier l’accès au financement

Tamwilcom a lancé son nouveau site web institutionnel, conçu pour offrir une expérience plus intuitive, plus structurée et davantage orientée vers les besoins de l’ensemble de ses parties prenantes (partenaires financiers, institutions publiques, entreprises, porteurs de projets et particuliers).

Cette refonte s’inscrit dans la dynamique de modernisation engagée par la société et traduit sa volonté de renforcer l’accessibilité, la transparence et la lisibilité de son action, en cohérence avec son rôle d’institution publique dédiée à la facilitation de l’accès au financement, indique un communiqué de Tamwilcom.

Parmi les principales nouveautés du portail figure un moteur de recherche permettant aux utilisateurs d’identifier rapidement les solutions adaptées à leur profil et à leur besoin. En quelques sélections (profil, nature du besoin, montant du financement), l’utilisateur accède à une information claire et ciblée sur les dispositifs pertinents.

Le nouveau portail, accessible à l’adresse www.tamwilcom.ma, propose une présentation simplifiée et structurée des produits de garantie et de financement, une navigation intuitive adaptée aux différents profils d’utilisateurs et une version entièrement optimisée pour ordinateur, tablette et mobile pour une meilleure accessibilité.

À travers cette nouvelle plateforme, Tamwilcom réaffirme son engagement en faveur d’une action publique moderne, d’une amélioration continue de la qualité de service et d’une proximité renforcée avec l’ensemble de son écosystème.

LR/MAP