Trésor public | 33,5 MMDH de levées brutes à fin février 2026 (DEPF)

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Les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications se sont accrues, en glissement annuel, de 3% pour atteindre 33,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2026 (y compris les opérations d’échange), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Au seul mois de février 2026, ces levées se sont repliées, comparativement au mois précédent, de 21,3% pour se situer à 14,7 MMDH, précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Elles ont porté pour le troisième mois consécutif sur les maturités moyennes et courtes, les premières représentant 80,2% des levées du mois, et les secondes 19,8%.

À fin février 2026, la hausse des levées brutes cumulées découle de l’augmentation du volume levé en maturités moyennes de 83,4% à 29,7 MMDH, lesquelles ont prédominé les levées à hauteur de 88,6% après 49,7% un an auparavant.

En revanche, le volume souscrit des maturités courtes s’est replié de 35,5% à 3,8 MMDH, soit 11,4% des levées contre 18,2% à fin février 2025. Le Trésor n’a pas recouru aux maturités longues à fin février 2026, contre 10,4 MMDH levés à la même période l’année précédente.

Quant aux remboursements du Trésor à fin février 2026, ils se sont accrus, en glissement annuel, de 40,7% à 14,2 MMDH (y compris les opérations d’échange et de rachat). Compte tenu de ces évolutions, les levées nettes du Trésor se sont repliées de 14% par rapport à fin février 2025 pour s’établir à 19,3 MMDH.

L’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est ainsi établi à 806,6 MMDH à fin février 2026, en hausse de 1% par rapport à fin janvier 2026 et de 2,4% par rapport à fin décembre 2025. La structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues (65,1%), devançant les maturités moyennes (33%) et celles courtes (1,9%).

S’agissant du volume des soumissions sur le marché des adjudications au titre du mois de février 2026, il s’est raffermi, par rapport au mois précédent, de 84% à 55,7 MMDH (hors opérations d’échange), la demande s’orientant essentiellement vers les maturités moyennes (72,9%), suivies des maturités courtes (21,4%) et des maturités longues (5,7%).

À fin février 2026, le volume cumulé des soumissions s’est accru de 39,1% par rapport à fin février 2025 pour s’établir à 85,9 MMDH (hors opérations d’échange).

LR/MAP