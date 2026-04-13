La BCP inaugure un centre Al Moukawil Chaabi à Tanger pour accompagner les TPE

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Le nouveau centre “Al Moukawil Chaabi Ibn Batouta” du groupe Banque Centrale Populaire (BCP), dédié à l’accompagnement des très petites entreprises (TPE) et des porteurs de projets, a été inauguré, vendredi à Tanger, en vue de renforcer la dynamique entrepreneuriale au niveau local.

Ce nouveau centre se veut un guichet unique offrant un accompagnement global et personnalisé aux entrepreneurs, depuis la phase de conception de leurs projets jusqu’au suivi post-financement.

Le centre ambitionne de soutenir les TPE, les porteurs de projets, les commerçants ainsi que les artisans, en mettant à leur disposition des équipes expertes chargées de les orienter et de les accompagner à chaque étape de leur parcours entrepreneurial. Il offre également des prestations de conseil et d’orientation personnalisés, en vue de faciliter l’accès des entrepreneurs aux différentes opportunités de financement et de développement.

S’exprimant à cette occasion, le président du directoire de la Banque Populaire Tanger-Tétouan, Mohamed El Haimer, a indiqué que l’ouverture de ce centre marque une nouvelle étape dans le renforcement de l’accompagnement dédié aux TPE, à travers une approche professionnelle fondée sur la proximité.

Cette structure est conçue pour répondre à l’ensemble des besoins des très petites entreprises, qu’il s’agisse des besoins d’investissement, d’exploitation ou encore d’ouverture à l’international, a-t-il souligné, relevant que ce centre vient consolider l’écosystème mis en place par le groupe, dans l’objectif de renforcer son ancrage territorial et son engagement en faveur du développement de l’économie locale.

Pour sa part, Mourad Azzam, directeur principal en charge du marché TPE au sein de la BCP, a souligné que le lancement des premiers centres Al Moukawil Chaabi, notamment à Marrakech et à Tanger, constitue “une étape structurante” dans l’engagement du groupe en faveur de l’entrepreneuriat et de l’économie réelle.

Il a précisé que ce dispositif a vocation à être déployé à l’échelle nationale, avec un objectif de 23 centres à l’horizon 2027, traduisant l’ambition du groupe de se positionner en tant que partenaire de proximité, présent à chaque étape du parcours entrepreneurial et contribuant au développement économique ainsi qu’à la création d’emplois.

Il a, en outre, relevé que ces centres se distinguent des agences bancaires classiques, en proposant un modèle basé sur un accompagnement personnalisé, un conseiller dédié et un parcours client simplifié, plaçant ainsi l’entrepreneur au cœur du dispositif.

L’objectif, a-t-il conclu, est de faciliter le quotidien des entrepreneurs, d’accélérer leurs démarches et de les accompagner durablement dans le développement de leurs activités.

Quant au Secrétaire général de la fondation Création d’Entreprises du groupe BCP, Hassan Charraf, il a mis en avant l’approche “phygitale” adoptée au sein du centre, combinant accompagnement en présentiel et solutions digitales, afin de s’adapter aux nouveaux modes d’apprentissage et aux besoins des jeunes entrepreneurs, tout en tirant parti des opportunités offertes par les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle.

Il a, en outre, souligné que cet accompagnement s’inscrit dans la durée, couvrant les phases avant, pendant et après la création de l’entreprise, avec un suivi pouvant se poursuivre au-delà de deux années.

Par ailleurs, il a relevé la diversité du public ciblé, incluant aussi bien les jeunes porteurs de projets que les Marocains du monde souhaitant investir au Maroc, relevant, dans ce sens, l’importance d’un travail en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial, afin de maximiser les chances de réussite des porteurs de projets au niveau régional.

Cet espace est structuré autour de plusieurs pôles spécialisés, notamment un espace dédié aux opérations bancaires, un espace financement, un espace d’accompagnement assuré par la fondation Création d’Entreprises, ainsi qu’un espace dédié aux filiales du groupe.

Cette inauguration s’inscrit dans la stratégie de proximité de la BCP, visant à promouvoir l’inclusion financière et à encourager l’entrepreneuriat, en particulier au profit des jeunes et des porteurs de projets.

LR/MAP