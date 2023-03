Stockholm | Rencontre sur la contribution des MRE au développement économique

Partager Facebook

L’Ambassade du Maroc à Stockholm a organisé, samedi, à Stockholm, une rencontre sur la promotion de la contribution des Marocains de Suède au développement économique et à l’innovation dans le Royaume.

S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, initiée en partenariat avec la Banque Centrale Populaire (BCP) et qui a connu la participation d’ingénieurs, médecins, architectes et entrepreneurs de la communauté marocaine en Suède, l’Ambassadeur du Maroc auprès du Royaume de Suède et de la République de Lettonie, Karim Medrek, a mis l’accent sur l’intérêt porté par les élites au développement économique du pays.

A cet égard, il a précisé que le nombre des membres du réseau des compétences marocaines en Suède a plus que triplé quelques mois seulement après son lancement, notant, dans ce sens, qu’un comité de pilotage est déjà mis en place, mandaté et activement engagé pour soutenir et réaliser les objectifs dudit réseau et planifier et mettre en œuvre ses priorités et ses missions.

Cet engagement rend “optimiste”, selon le diplomate, qui a noté que la contribution des Marocains du monde à l’innovation, au développement économique et à la croissance intellectuelle du pays est beaucoup plus cruciale et complexe et a un impact direct et clair sur divers aspects culturels et sociaux de la société.

Et de soutenir que les décideurs politiques marocains entreprennent de plus en plus d’efforts pour assurer la pleine participation de la diaspora aux politiques publiques et facilitent cette contribution de plusieurs manières, allant de la création de cadres juridiques favorables et d’institutions centrées sur la diaspora, au lancement de programmes ciblant spécifiquement les acteurs du développement de la diaspora.

De son côté, Ali Mehrez, chargé de mission en charge du Partenariat stratégique au sein de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), a relevé que la grande diaspora du Maroc dispose d’un pouvoir unique pour contribuer à l’avenir du pays et que sa croissance à l’étranger ne peut qu’être un atout pour construire des ponts entre le Maroc et le monde et exporter par ricochet, l’expertise et les ressources de celle-ci au profit du Royaume.

Il a, dans ce contexte, fait savoir que le Maroc du 21e siècle doit s’adapter aux évolutions structurelles de l’économie mondiale, raison pour laquelle l’AMDIE dispose d’un plan d’action ambitieux, visant à fournir des informations de première main et à relier la diaspora du monde entier aux nouvelles opportunités pour investir au Maroc.

Il est, également question, de faciliter l’engagement de la diaspora avec les institutions nationales aux niveaux central et local, outre de mener des activités promotionnelles, y compris l’organisation de conférences et de réunions avec la diaspora autour du globe, a-t-il expliqué.

Il a, par ailleurs, mis en exergue le rôle crucial de la charte de l’investissement en matière de promotion de l’investissement à travers plusieurs mesures, dont la facilité de l’accès au financement.

Kamal Laghzioui, directeur représentant de la BCP, a mis, de son côté, en avant la stabilité économique et politique du Maroc, sa vocation de hub régional, sa position géographique entre l’Europe et l’Afrique, mais aussi son cluster automobile, qui connaît la plus forte croissance au monde, avec des exportations industrielles multipliées par 4 dans les 10 dernières années.

De 2010 à 2020, a-t-il fait savoir, le Maroc est passé de la 123ème à la 53ème place du classement Doing Business.

L’objectif du Maroc d’être parmi le Top 50 sera visiblement atteint dans “Doing Business 2021″, grâce notamment à l’amélioration du critère d’accès au crédit avec le nouveau dispositif sur les valeurs mobilières et l’opérationnalisation du Registre National électronique”, a-t-il fait valoir.

S’attardant sur le rôle de la BCP en matière d’accompagnement des entreprises, qu’elles soient artisanales, industrielles ou tertiaires, il a souligné que celle-ci ‘’réinvente en permanence sa proposition de valeur pour accompagner les projets d’investissement et de développement des entreprises avec des solutions de financement adaptées à leurs différentes phases de vie, leur secteur d’activité et leur spécificités’’.

Ce séminaire a permis aux participants de débattre de la réalité de l’investissement au Maroc et ses perspectives, des moyens susceptibles de promouvoir et surmonter les obstacles à l’investissement et d’élaborer des recommandations et propositions pratiques sur la promotion des investissements des Marocains du monde et le renforcement de leur participation au développement de leur pays d’origine.

LR/MAP