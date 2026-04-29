AUSACO | Des experts internationaux saluent à Dakhla la pertinence du plan marocain d’autonomie

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Des experts internationaux de différents horizons ont salué, mercredi à Dakhla, la pertinence du plan marocain d’autonomie, le qualifiant de l’unique solution crédible et réaliste pour clore le différend régional autour du Sahara marocain.

S’exprimant à l’occasion de la troisième édition de la Policy Conference de la Coalition pour l’Autonomie au Sahara (AUSACO), qui se tient les 29 et 30 avril à Dakhla, ils ont souligné que cette initiative constitue le cadre de référence pour parvenir à une solution définitive à ce conflit, dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume.

Le directeur adjoint du Centre africain de recherche pour la paix et le développement durable, Alphonse Ousime Moktamé Kintas, a affirmé, dans une déclaration à la presse, que ce plan constitue “la seule base crédible” pour parvenir à une solution durable à la question du Sahara marocain.

Il a indiqué, dans ce sens, que le plan marocain d’autonomie représente “la voie salutaire” et la seule base permettant de mettre un terme à ce différend régional qui a trop duré.

L’expert a par ailleurs mis en avant le rôle stratégique de Dakhla, en tant que pôle économique en devenir qui présente d’énormes opportunités pour promouvoir le développement régional et contribuer à l’intégration africaine.

Pour sa part, Hubert Seillan, avocat au barreau de Paris et président de la Fondation France-Maroc pour la paix et le développement durable, a souligné que le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine augure d’un “avenir radieux” pour le Sahara marocain.

La ville de Dakhla, de par sa position géographique stratégique et ses atouts indéniables, s’impose comme un carrefour pour l’ensemble de la région, a-t-il dit.

De son côté, le vice-président de la délégation spéciale de la Commune II du District de Bamako et président du TIRAC-SAHEL, Souleymane Satigui Sidibé, a qualifié de “tournant majeur” le retrait par le Mali de sa reconnaissance de la pseudo “rasd”.

“Nous nous réjouissons aujourd’hui de la décision du Mali de retirer sa reconnaissance à cette entité factice”, s’est-il félicité, saluant le soutien de son pays au plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de ce différend.

La troisième édition de la Policy Conference d’AUSACO se tiendra sous la forme de panels de discussion visant à mener une réflexion sur les perspectives futures liées au règlement définitif de la question du Sahara marocain, à la lumière de l’adoption historique de la résolution 2797. Celle-ci s’inscrit dans une dynamique internationale marquée par un soutien croissant à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme seule solution politique à ce différend régional.

Cette conférence sera sanctionnée par une déclaration politique des membres d’AUSACO, réaffirmant leur soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, ainsi que par un plan d’action pour accompagner la dynamique de soutien croissant à la marocanité du Sahara.

LR/MAP