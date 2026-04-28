Fès | “Apprenez à coder et décoder pour comprendre les enjeux de l’IA” (J. Borrell)

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L’ancien Haut Représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, a appelé, lundi à Fès, les jeunes à apprendre à ”coder et à décoder les machines pour mieux comprendre les enjeux de l’Intelligence artificielle” (IA).

“Si vous voulez être des citoyens capables de comprendre les enjeux de l’Intelligence Artificielle, prenez l’acte humble d’apprendre à coder et décoder une machine”, a lancé M. Borrell qui donnait une conférence dans le cadre des Rencontres de l’Université euro-méditerranéenne de Fès sur l’Alliance des civilisations, qui se sont ouvertes lundi à Fès, avec la participation de 1.400 jeunes représentant près de 50 pays.

“Cette opération s’apprend, faites-le pour que votre cerveau soit en mesure de comprendre comment la machine fonctionne”, a-t-il souligné, expliquant que “la machine fonctionne parce que quelqu’un lui a appris comment fonctionner”.

“On ne peut pas stopper le développement de l’IA, mais on peut la maitriser plus ou moins”, a-t-il noté, invitant les étudiant de continuer à assimiler les outils IA parce que “si on s’arrête, quelqu’un d’autre continuera et nous dominera”.

“L’enjeu consiste désormais à mettre en place un système pour réguler le phénomène au lieu d’essayer de le stopper”, a renchéri M. Borrell, avertissant que “Arrêter, c’est périr”.

“Dans quelques années, vous aurez des machines ultra intelligentes, pas seulement intelligentes et peut être ces machines vont nous libérer de ces tâches répétitives et encombrantes”, a relevé M. Borrell, invitant les étudiants à apprendre le fonctionnement de ces outils.

S’agissant des applications de l’IA dans les domaines de la défense et de la santé, M. Borrell a fait état de deux enjeux majeurs “éthique” et “opérationnel”, expliquant que “les scientifiques sont tous en faveur de l’intelligence artificielle, étant donné que grâce à l’IA, les frontières de la connaissance pourraient s’élargir de manière inimaginable”.

Pour un militaire aussi bien que pour un professionnel de la santé, les bienfaits de l’IA sont nombreux, mais, a-t-il nuancé “dans un cas comme dans l’autre, il y a un côté éthique et la vitesse de l’action pourrait mener à des bavures”.

“L’humain se doit être au dessus de la machine, d’où l’importance de fixer les frontières entre ce que la machine peut faire et ce qu’elle ne peut pas faire”, ajoutant que “laisser à la machine la liberté de faire ce qui bon lui semble, induira une catastrophe morale”.

S’agissant du rôle de l’IA comme outil de diplomatie préventive, l’ancien diplomate européen a noté qu’elle peut être à l’origine de renseignements beaucoup plus détaillés et précis qui sont loin de la portée de l’analyse classique d’un diplomate, mais “elle ne remplacera jamais le rôle d’un diplomate qui regarde dans les yeux son interlocuteur pour voir s’il accepte ou pas un deal qui peut faire la différence entre la paix et la guerre”.

Les Rencontres de l’Université euro-méditerranéenne de Fès sur l’Alliance des civilisations, organisées sur deux jours sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sous le thème “L’avenir de la civilisation humaine à l’épreuve de l’intelligence artificielle”, réunissent des personnalités académiques, scientifiques et diplomatiques de haut niveau issues des cinq continents, ainsi que plus de 1.400 jeunes représentant près de 50 pays.

Cet événement, initié par l’Université euro-méditerranéenne de Fès en collaboration avec la Chaire des Nations unies pour l’Alliance des civilisations, la Ligue islamique mondiale et l’Alliance des civilisations des Nations unies, ambitionne de constituer une plateforme stratégique de dialogue et de réflexion sur les grandes mutations imposées par l’intelligence artificielle.

LR/MAP