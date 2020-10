Création d’entités fantoches | Une provocation qui atteste de la faiblesse et la fausseté des allégations du “polisario”

L’annonce faite par des individus, qui prétendent indûment la défense des droits de l’Homme, de la création d’une entité fantoche au Sahara marocain représente un acte de provocation qui atteste de la faiblesse et de la fausseté des allégations véhiculées par “le polisario” et son parrain, l’Algérie, au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume, ont souligné les chioukhs des tribus sahraouies.

“Les Marocains de Tanger à Lagouira ainsi que la communauté internationale se sont habitués à ce genre d’actes de provocation qui se répètent chaque fois que les manœuvres, allégations et mensonges des séparatistes et de leurs soutiens, dans le voisin de l’Est, soient mises à nus et démenties”, ont relevé les chioukhs de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans un communiqué lu à l’issue d’une réunion tenue jeudi à Laâyoune.

En tant que représentants des populations des provinces du Sud, les chioukhs des tribus sahraouies marocaines ont vigoureusement condamné la création d’entités fantoches au Sahara visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume et à ses acquis constitutionnels et en matière de droits humains.

Ils ont en outre dénoncé les manœuvres désespérées du “polisario” en vue de mettre en péril la stabilité et la dynamique de développement que connait la région à travers les tentatives d’obstruer la circulation civile et commerciale et la liberté de mouvement au post-frontière El Guerguerat.

Le but de ces manœuvres est de porter préjudice aux intérêts stratégiques du Royaume avec les pays d’Afrique subsaharienne, ont fait observer les chioukhs du Sahara marocain, qualifiant d’inutile toute tentative de déstabiliser la région et d’attenter aux constantes sacrées du Royaume.

A cette occasion, ils ont réaffirmé l’attachement indéfectible des fils, élus, chioukhs et notables du Sahara à leur appartenance historique au Maroc et à la Be’ia à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et au glorieux trône alaouite.

Grâce à la Haute sollicitude de SM le Roi, les provinces du Sud du Royaume jouissent de la sécurité, de la stabilité, du développement socio-économique soutenu, en plus de la promotion de la démocratie et des droits de l’Homme, ont-t-ils souligné.

Partant de leur forte conviction quant à la justesse de la cause nationale, les chioukhs des tribus sahraouies ont réitéré leur engagement inconditionnel en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, sous le leadership de SM le Roi, soulignant leur appui au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine en vue de mettre fin à ce conflit artificiel.

