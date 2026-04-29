Les États-Unis réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

Par Le Reporter.ma 29/04/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Les États-Unis réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et leur soutien à l'initiative d'autonomie

Les États-Unis ont réaffirmé, mercredi, leur “reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara” et leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme “l’unique base d’une solution juste et durable” à ce différend.

“Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara”, a indiqué le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

M. Landau a, en outre, réaffirmé durant les discussions avec M. Bourita le soutien constant des États-Unis “à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc”, qu’il a caractérisée comme “l’unique base d’une solution juste et durable au différend territorial concernant le Sahara”.

De même, le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis a souligné durant les entretiens “le soutien des Etats-Unis aux entreprises américaines qui souhaitent investir et faire des affaires au Sahara”.

Enfin, le haut responsable américain a souligné que “les États-Unis œuvrent activement, avec l’ONU et toutes les parties, dans le cadre de la dernière résolution du Conseil de Sécurité (Résolution 2797) en vue de parvenir à une solution “à ce conflit qui a persisté pour une durée inacceptable”, ajoutant que “la solution ne peut attendre indéfiniment”.

LR/MAP

Tags

,

Voir aussi

La vision atlantique et africaine du Maroc, un marqueur régional déterminant de la centralité et de l’autorité du Royaume

La vision atlantique et africaine du Maroc, un marqueur régional déterminant de la centralité et de l’autorité du Royaume

Le Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, a …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma