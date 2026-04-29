Les États-Unis réaffirment leur “reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara”

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Les États-Unis ont réaffirmé, mercredi, leur “reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara”.

“Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara”, a indiqué le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le haut responsable américain a également souligné que “nous œuvrons dans le cadre de la dernière résolution du Conseil de Sécurité (NDLR: Résolution 2797) en vue de parvenir à une solution pacifique à ce conflit qui a persisté pour une durée inacceptable”, ajoutant que “cette situation ne peut attendre encore 50, 150 ou 200 ans pour être résolue”.

M. Landau a, en outre, réaffirmé, durant les discussions avec M. Bourita, le soutien constant des États-Unis “à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc”, qu’il a caractérisée comme “l’unique base d’une solution juste et durable au différend territorial concernant le Sahara”.

De même, le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis a souligné, durant les entretiens, “le soutien des États-Unis aux entreprises américaines qui souhaitent investir et faire des affaires au Sahara”.

LR/MAP