Maroc-Allemagne | Une délégation du Bundestag reçue à la Chambre des conseillers

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Le groupe d’amitié parlementaire Maroc-Allemagne à la Chambre des conseillers a tenu, jeudi à Rabat, une rencontre avec une délégation du parlement fédéral allemand (Bundestag).

Cette rencontre, qui intervient dans le sillage de la dynamique imprimée aux relations entre le Maroc et l’Allemagne, a été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

A cet égard, le président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Allemagne à la Chambre des conseillers, Abdellatif El Ansari, a affirmé que cette visite traduit la volonté commune de hisser la coopération bilatérale à des niveaux supérieurs, sur la base de la confiance mutuelle et de la convergence de vues sur les questions d’intérêt commun.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance d’accélérer la cadence de mise en oeuvre des projets communs, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert.

M. El Ansari a également mis l’accent sur le rôle central que joue la communauté marocaine en Allemagne dans la consolidation des échanges humains et culturels entre les deux pays et le renforcement de la dynamique de coopération bilatérale dans divers domaines.

Il a relevé, par ailleurs, que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, connait des avancées majeures à la faveur de projets structurants visant à promouvoir la connectivité régionale et l’attractivité de l’économie nationale, saluant la position de l’Allemagne en soutien à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Pour sa part, la présidente de la délégation parlementaire allemande, Mechthild Heil, a salué le niveau de développement réalisé au Royaume au cours des dernières années, exprimant le souhait de son pays d’élargir les domaines de coopération bilatérale, particulièrement dans les secteurs de l’énergie, de la migration et de la gestion de la main-d’œuvre qualifiée. Elle a souligné que les relations maroco-allemandes reposent sur des bases solides de respect et de confiance mutuelle.

Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre de la visite qu’effectue dans le Royaume le ministre fédéral des Affaires étrangères de l’Allemagne, M. Johann Wadephul, et la délégation parlementaire allemande l’accompagnant. Cette visite vient donner un nouvel élan au processus de coopération parlementaire et renforcer la coordination sur les questions d’intérêt commun.

Cette rencontre s’est déroulée en présence, côté allemand, des députées Sanae Abdi du Parti Social-Démocrate, et Deborah Düring du parti Alliance 90/Les Verts, et, côté marocain, de plusieurs membres de la Chambre des conseillers, dont Noureddine Soulik, Fatiha Khartal et Mouhsine Zahra.

LR/MAP