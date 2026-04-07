Le Maroc fait le pari technologique de servir un nouveau modèle de souveraineté (Mme Seghrouchni)

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Le Maroc fait le pari technologique de servir un nouveau modèle de souveraineté, fondé sur une gouvernance digitale renouvelée et renforcée par l’intelligence artificielle, a indiqué, mardi à Marrakech, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

“Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration entend mobiliser ses parties prenantes, nationales et internationales, afin de structurer une trajectoire marocaine fédératrice en matière de nouvelle gouvernance digitale renforcée par l’IA”, a fait savoir Mme Seghrouchni, qui intervenait lors de l’ouverture de la 4e édition du GITEX Africa Morocco.

Selon la responsable, la compétition technologique mondiale est aussi une compétition d’investissements, de capacités industrielles et de souveraineté scientifique, notant que l’”ambition marocaine est d’inventer un nouveau jeu”.

“Le pari technologique marocain consiste à démontrer qu’il est possible de construire une puissance technologique qui ne se définit pas par la domination, mais par sa capacité à fédérer et à mettre l’innovation au service du développement et du bien commun à l’échelle globale”, a-t-elle expliqué, estimant que la souveraineté technologique est plus que jamais un enjeu stratégique majeur.

Pour Mme Seghrouchni, le Maroc peut incarner une troisième voie du digital et de l’IA qui repose sur quatre piliers structurants. Il s’agit d’une souveraineté technologique opérationnelle, d’une modernité authentique fondée sur un digital et une IA adaptés aux réalités économiques, sociales et culturelles du Royaume, d’une puissance technologique d’équilibre capable de relier l’Europe, l’Afrique et l’Atlantique dans la recomposition des rapports de force à l’échelle mondiale et d’une boussole stratégique pour le dialogue international sur le digital et l’IA.

“Par sa position géographique, la diversité de ses partenariats et sa tradition de dialogue multilatéral, le Maroc dispose d’atouts uniques pour devenir une plateforme internationale de dialogue sur les grands enjeux de l’IA éthique, moderne et authentique, à même de réunir des acteurs issus de différents modèles technologiques et de promouvoir une approche équilibrée entre innovation, souveraineté et responsabilité”, a affirmé la ministre.

En se positionnant comme puissance technologique d’équilibre, capable de relier l’Europe, l’Afrique et l’Atlantique dans la recomposition géopolitique en cours, le Royaume offre plus qu’un hub, il offre un liant, a-t-elle conclu.

La cérémonie d’ouverture de ce grand événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par une intervention du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la présence de membres du gouvernement, d’investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d’institutions publiques, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

Placée sous le thème”Catalyser l’économie numérique africaine à l’ère de l’Intelligence Artificielle”, cette édition réunit quelque 50.000 participants et plus de 1.450 exposants de 130 pays. Elle se veut une plateforme majeure de coopération panafricaine, où l’innovation mondiale rencontre les enjeux de souveraineté du continent, afin d’accélérer le déploiement de solutions numériques à fort impact capables de poser les fondations de la résilience économique future de l’Afrique.

LR/MAP