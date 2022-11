SAR la Princesse Lalla Meryem reçoit la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, chargée de la question de la violence à l’égard des enfants

Partager Facebook

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a reçu, lundi à Rabat, Mme Najat Maalla M’jid, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, chargée de la question de la violence à l’égard des enfants.

Lors de cette audience, Son Altesse Royale, Présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, a mis en exergue la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, déclinée durant ces deux dernières décennies pour promouvoir les droits de l’enfant, et laquelle s’est traduite sur le terrain par diverses réformes, mécanismes et instruments de protection des enfants, ainsi que l’adoption de politiques publiques intégrées.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a réitéré la disposition du Royaume du Maroc à apporter son soutien et à accompagner les initiatives et projets des Nations Unies afin de consolider les droits de l’enfant.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a également abordé le rôle historique, incontestable et fondamental de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, placé sous Sa présidence effective, en tant que catalyseur et fédérateur des initiatives de promotion et de consolidation des droits des enfants au Maroc.

Mme Najat Maalla M’jid a, par la suite, présenté à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, la stratégie de travail déployée par l’organisme onusien dans divers pays et a exprimé sa forte volonté de consolider la coopération des Nations Unies avec le Royaume du Maroc dans le domaine de la protection de l’enfance.

L’audience s’est déroulée en présence de Mme Lamia Bazir, Directrice exécutive de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant.

LR/MAP