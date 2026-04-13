Sur Ordre de SM le Roi, le Prince héritier Moulay El Hassan inaugure la “Tour Mohammed VI”

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Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a procédé, lundi sur la rive droite de Bouregreg, à l’inauguration de la “Tour Mohammed VI”, une nouvelle icône architecturale et un emblème de modernité qui symbolise l’émergence et le rayonnement des deux villes jumelles de Rabat et Salé, sous l’impulsion du Souverain.

Son Altesse Royale a visité, à cette occasion, les différentes composantes de la Tour, notamment le Lobby principal, où SAR le Prince Héritier a pu suivre des présentations sur cette imposante structure et les échantillons des matériaux artisanaux marocains utilisés dans sa construction, l’espace conçu pour accueillir des conférences et la bibliothèque.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a également visité un appartement témoin, l’hôtel Waldorf Astoria, ainsi que l’observatoire du patrimoine de Rabat et Salé situé au sommet de la Tour, qui offre une vue panoramique exceptionnelle de Rabat et Salé où les remparts, Kasbahs et portes anciennes racontent le riche passé des deux villes jumelles.

Culminant à 250 mètres de hauteur (55 étages), la nouvelle Tour, qui redéfinit désormais la skyline de Rabat, allie ingénierie avancée et design élégant, tout en respectant les normes environnementales les plus exigeantes.

Elle s’inscrit en droite ligne des objectifs du projet d’aménagement de la vallée de Bouregreg, une des principales composantes du programme intégré de développement de la ville de Rabat “Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture”, initié sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi.

Porté par “O Capital Group”, ce projet accueille un hôtel de luxe, des bureaux, des résidences, un observatoire du patrimoine de Rabat et Salé, une salle de conférences, des commerces et des restaurants, desservis par 36 ascenseurs.

La Tour repose sur des fondations profondes de 60 mètres, conçues pour résister aux séismes et aux crues du fleuve. Ces fondations assurent aussi la stabilité à long terme de la structure dans un environnement géotechnique complexe.

De même, pour contrer les mouvements induits par le vent et les vibrations sismiques, ce joyau architectural est doté d’un système innovant d’amortisseur harmonique, garantissant confort et stabilité pour les résidents aux étages supérieurs.

Par ailleurs, la nouvelle Tour, qui dispose de deux façades, l’une à éclairage dynamique et l’autre dotée de panneaux photovoltaïques, intègre ainsi dans sa conception les meilleures pratiques d’éco-construction et les technologies de nouvelle génération permettant une meilleure efficacité énergétique, en phase avec les engagements du Maroc en faveur du développement durable.

Au-delà de l’efficacité énergétique, la “Tour Mohammed VI” intègre des systèmes avancés pour la récupération d’énergie et la collecte des eaux pluviales. Ces dispositifs ont permis à la nouvelle Tour d’obtenir les certifications LEED Gold et HQE, positionnant cet édifice parmi les réalisations les plus innovantes et performantes sur le continent africain.

A son arrivée à la “Tour Mohammed VI”, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a passé en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs avant d’être salué par le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, le président du Conseil régional, M. Rachid El Abdi, le gouverneur de la préfecture de Salé, M. Omar Touimi, le président du Conseil préfectoral de Salé, M. Noureddine Lazrek, et le président du Conseil communal de Salé, M. Omar Sentissi.

Son Altesse Royale le Prince Héritier a également été salué par M. Othman Benjelloun, Président-Directeur général de “O Capital Group”, Mme Dounia Benjelloun, administratrice du groupe, M. Zakaria El Kaidi, de l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bouregreg, et M. Jamal Benissa, de la société Aradi Bouregreg.

LR/MAP