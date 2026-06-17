Sous la conduite de SM le Roi, le Maroc œuvre pour l’intégration aérienne africaine (M. Kayouh)

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Sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc œuvre inlassablement pour favoriser l’intégration aérienne africaine, a affirmé, mardi à Lomé, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Dans une déclaration à la MAP en marge des travaux de la première édition de la Convention et Exposition africaines du transport aérien 2026 (AFCAC Expo 2026), M. Kayouh a indiqué que cette rencontre a été l’occasion de saluer le rôle moteur du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, dans la mise en œuvre de l’initiative du Marché Unique du Transport Aérien Africain (MUTAA), lancée en 2018 par l’Union Africaine dans le but de libéraliser le secteur aérien dans le continent.

« Le Maroc est pleinement déterminé à développer son aviation en collaboration avec les pays africains frères, grâce à des vols quotidiens au départ de Casablanca vers 32 capitales africaines », a-t-il dit, ajoutant que cette dynamique est appelée à se renforcer dans le cadre du MUTAA.

Cette initiative a fait l’objet d’échanges avec les ministres africains, portant notamment sur les modalités d’ouverture de l’espace aérien africain aux pays du continent, a soutenu le ministre, notant que la conférence a été l’occasion de souligner « le rôle stratégique et central du Maroc en tant que leader africain et régional en matière de transport aérien, reconnu par tous les pays ».

« Cette reconnaissance renforce notre détermination à œuvrer pour l’ouverture de l’espace aérien entre le Maroc et l’Afrique, particulièrement en ce qui concerne le fret aérien, pour lequel le Royaume se prépare à l’horizon 2037, après que la flotte de Royal Air Maroc soit passée de 70 avions actuellement à 200 appareils de différentes tailles », a précisé M. Kayouh.

Et d’ajouter que cette première édition de la Convention et Exposition africaines du transport aérien a permis de tracer les contours d’une feuille de route pour impulser la connectivité aérienne entre les pays africains.

Organisée du 15 au 19 juin par la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC), en partenariat avec l’Union Africaine sur le thème « Un ciel africain unique : connectivité et développement durable du transport aérien », l’AFCAC Expo 2026 vise à donner un coup d’accélérateur au Marché unique du transport aérien africain.

Au menu de cet événement qui réunit ministres, directeurs d’autorité de l’aviation civile, compagnies aériennes, investisseurs et experts, figurent des réunions bilatérales, des expositions et des séances plénières sur des thématiques telles que « l’accélération de réduction du coût du transport aérien africain », « le renforcement des compagnies aériennes africaines pour la résilience, la compétitivité, le commerce et la connectivité », l' »avancement des partenariats d’investissement dans l’industrie du transport aérien et les infrastructures en Afrique » et « la transformation numérique du secteur ».

LR/MAP