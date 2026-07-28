SM le Roi adresse mercredi un Discours à Son peuple fidèle à l’occasion de la Fête du Trône

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, adressera, mercredi soir, un Discours à Son peuple fidèle à l’occasion de la commémoration du 27e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres, annonce un communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Voici la traduction du communiqué :

« Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu’à l’occasion de la commémoration du 27e anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, adressera un Discours à Son peuple fidèle.

Le Discours Royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision demain mercredi 29 juillet 2026 à partir de 21H00″.

LR/MAP