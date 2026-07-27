Banques | Présentation du rapport sur la stabilité financière au titre de l’exercice 2025

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Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ont présenté, lundi à Rabat, le Rapport sur la stabilité financière au titre de l’exercice 2025.

Approuvée par le Comité de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques (CCSRS), cette 13ème édition du rapport a été présentée, lors d’une conférence de presse, par Touria Dahani, directrice de la Surveillance macroprudentielle à BAM, Amal Souifi, directrice de la Régulation et de la Normalisation des assurances à l’ACAPS, Mimoun Zbayar, directeur de la Prévoyance Sociale à l’ACAPS et Ikhlas Mettioui, directrice de la Gestion d’Actifs et de la Protection de l’Épargne à l’AMMC.

Le rapport passe en revue l’environnement macroéconomique, la situation financière des ménages et des entreprises, ainsi que les évolutions du secteur bancaire, des assurances, des retraites, des marchés de capitaux et des infrastructures des marchés financiers.

Il révèle que l’économie nationale a connu en 2025 un net raffermissement de sa croissance, soutenu par des conditions macro-financières globalement favorables et par une résilience du système financier.

L’année 2025 marque, à cet égard, une étape charnière avec l’achèvement de la mise en œuvre de la feuille de route de stabilité financière 2022-2025 et l’adoption d’une nouvelle couvrant la période 2026-2030, rappelle la même source.

Cette feuille de route définit les priorités stratégiques déclinées selon cinq axes complémentaires, à savoir « le renforcement du cadre légal et institutionnel », « l’approfondissement du dispositif analytique », « le développement des instruments macroprudentiels », « la consolidation du cadre de résolution et de gestion des crises » et « l’amélioration de la communication en matière de stabilité financière ».

Au niveau de BAM, les travaux se sont principalement focalisés sur le renforcement du dispositif d’identification et d’analyse des risques systémiques. Ils ont porté notamment sur les interactions entre les politiques budgétaire et macroprudentielle, ainsi que sur l’identification des vulnérabilités propres à certains secteurs économiques et leur potentiel de transmission au système bancaire.

En parallèle, des avancées significatives ont été réalisées pour faire aboutir plusieurs réformes structurantes. Ainsi, la circulaire conjointe relative aux conglomérats financiers a été homologuée et publiée au Bulletin officiel (BO), consacrant ainsi la mise en place d’un cadre de supervision consolidée applicable aux groupes exerçant des activités bancaires, assurantielles et de marché.

Le projet de réforme du régime de résolution bancaire a été finalisé et adopté par les deux Chambres du Parlement le 30 juin 2026 et sera prochainement publié au Bulletin officiel.

Par ailleurs, l’avant-projet de loi relatif aux crypto-actifs, élaboré conjointement par le ministère de l’Économie et des Finances, BAM et l’AMMC, a été introduit dans le processus d’adoption. Enfin, les travaux relatifs à l’opérationnalisation du marché à terme et de la Chambre de Compensation avec Contrepartie Centrale ont connu des avancées importantes sur les plans juridique, réglementaire et opérationnel.

Concernant le secteur des assurances, l’ACAPS a poursuivi, dans le cadre du renforcement de son dispositif prudentiel, les travaux de finalisation du projet d’amendement de la circulaire générale visant l’instauration du régime de Solvabilité Basée sur les Risques (SBR).

La publication de cet amendement au BO est prévue au début du second semestre 2026, avec une entrée en vigueur applicable aux comptes des entreprises d’assurances et de réassurance arrêtés à la fin de cette année.

L’année a été marquée par la finalisation d’une étude sur les leviers de développement du secteur des assurances au Maroc, menée en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Cette étude vise à renforcer le rôle du secteur dans l’économie nationale à travers l’élargissement de la couverture assurantielle et l’amélioration du taux de pénétration de l’assurance, tout en améliorant sa contribution à la résilience économique et financière des ménages et des entreprises.

Les travaux réalisés ont permis d’identifier et de prioriser un ensemble de leviers d’action, parmi lesquels figurent l’innovation produit, la digitalisation et l’amélioration de la qualité des services offerts aux assurés.

Au niveau du marché des capitaux, l’année 2025 a notamment vu l’adoption de la loi n°03-25 modernisant le cadre des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Cette nouvelle loi renforce l’attractivité du marché, améliore la protection des investisseurs et élargit les opportunités d’investissement tout en consolidant la gestion des risques.

En outre, l’année écoulée a été marquée par la publication des textes d’application nécessaires à l’opérationnalisation du marché à terme d’instruments financiers, définissant notamment le cadre prudentiel applicable à ses principaux intervenants.

Dans ce contexte, l’AMMC a visé le document d’information relatif au premier « Contrat à Terme Ferme sur l’Indice MASI 20 », tandis que trois sociétés de bourse ont été agréées en qualité de membres négociateurs, marquant ainsi une nouvelle étape dans le déploiement opérationnel de ce compartiment et le développement des instruments de couverture et de gestion des risques.

Par ailleurs, l’AMMC a lancé une consultation pour l’élaboration d’un guide relatif à la gestion sous mandat, invitant l’écosystème financier à contribuer à la définition des meilleures pratiques en la matière.

Ce rapport est structuré autour de quatre chapitres consacrés respectivement à l’analyse de l’environnement économique international et national, à l’évaluation de la situation financière et des vulnérabilités des agents non financiers, à l’analyse de la résilience et de la solidité des institutions financières et à l’examen des évolutions des marchés de capitaux et des infrastructures des marchés financiers.

LR/MAP