Baccalauréat 2026 | Le taux de réussite atteint 64,8%, avec 262.442 candidats admis

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Un total de 262.442 candidats ont été admis à la session ordinaire de l’Examen national unifié du Baccalauréat (juin 2026), contre 250.075 candidats admis lors de la session ordinaire de 2025.

Le taux de réussite au titre de cette session a atteint 64,8% tandis que 163.179 candidats passeront la session de rattrapage, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports dans un communiqué.

Sur les 262.442 candidats scolarisés dans l’enseignement public et privés qui ont passé avec succès les épreuves de cette session ordinaire, 154.881 sont des filles (59%), souligne le communiqué, faisant état d’une hausse de 5% du taux de réussite par rapport à la session de 2025. Chez les filles, le taux de réussite a atteint 68,7% contre 60% chez les garçons, précise-t-on.

La même source note la présence de 404.957 candidats scolarisés aux épreuves du baccalauréat (94,9%), ajoutant que 55.556 candidats libres (55,2%) s’y sont présentés, avec un taux réussite de 37,4%.

Au total, 161.657 lauréats, scolarisés et libres confondus, ont obtenu une mention, soit 57% des candidats admis. Par ailleurs, le taux de réussite a atteint 81,7% chez les candidats en situation de handicap, après adaptation des conditions d’examen.

Selon le ministère, cette session a été marquée par la poursuite de la digitalisation du processus d’organisation des épreuves du baccalauréat, notamment par la simplification et la sécurisation de l’opération de remise des sujets des examens, la garantie de la confidentialité de ces sujets et l’adoption, pour la troisième année successive, de la numérotation électronique confidentielle afin de rendre la correction des copies plus efficace, en plus de la poursuite de la numérisation des diplômes du baccalauréat et des bulletins de notes.

Le ministère fait également état du renforcement des mesures logistiques et de sensibilisation pour lutter contre la triche et de l’intensification de la coordination avec les autorités judiciaires et sécuritaires en vue de combattre toutes les formes de fraude.

Tous les candidats ont reçu, dès les premières heures de la matinée du mercredi 17 juin, leurs résultats par SMS sur leurs téléphones portables et sur leurs boîtes électroniques via la plateforme « taalim.ma », alors que la version numérique du diplôme du baccalauréat sera envoyée aux candidats admis à partir du 18 juin.

D’autre part, indique le communiqué, 163.179 candidats passeront les épreuves de la session de rattrapage les 2, 3 et 4 juillet et les résultats seront annoncés le 11 juillet.

Selon la même source, les élèves les plus performants prendront part au Concours général des sciences et techniques, le 23 juillet au Lycée Moulay Youssef de Rabat, dans les filières mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et sciences de l’ingénieur, selon les mesures organisationnelles spécifiques à ce concours.

LR/MAP