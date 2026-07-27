OPCVM | L’actif net dépasse 847,78 MMDH au 17 juillet 2026 (AMMC)

Par Le Reporter.ma 27/07/2026 Actualités, Finance Laisser un commentaire

OPCVM | L’actif net dépasse 847,78 MMDH au 17 juillet 2026 (AMMC)

L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à plus de 847,78 milliards de dirhams (MMDH) au 17 juillet 2026, enregistrant une hausse hebdomadaire de 0,49%, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Cette évolution est attribuable principalement à la progression des catégories “Contractuel” (+9,66%), “Obligations MLT” (+1,6%) et “Monétaire” (+0,18%), indique l’AMMC dans son document relatif aux statistiques hebdomadaires des OPCVM.

En revanche, les catégories OPCVM “Actions”, “Obligations CT” et “Diversifiés” ont accusé des replis respectifs de 1,48%, 0,88% et 0,59%, fait savoir la même source.

Le nombre total d’OPCVM en activité s’est situé à 625 fonds.

LR/MAP

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